Scandalul dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu continuă să provoace reacții în mediul online, iar situația pare să fi atras în discuție și alte personaje cunoscute de publicul emisiunii „Insula Iubirii”. De această dată, Claudia a venit cu o nouă reacție, în care a făcut referire la Andrușca și Prințul Marco. Mesajul concurentei a fost unul cu subînțeles, iar cei doi nu au fost deloc menajați.

Totul se întâmplă într-un moment în care viața sentimentală a Claudiei a ajuns în centrul atenției, după apariția unor informații despre presupusa apropiere dintre partenerul său, Eduard Vlădescu, și o altă femeie. O tânără care lucrează ca stewardesă a povestit în mediul online că ar fi avut parte de o interacțiune neașteptată cu pilotul. Cei doi s-ar fi întâlnit într-un aeroport, iar ulterior bărbatul ar fi găsit un motiv pentru a o contacta prin mesaje.

Claudia Ion i-a „împachetat” pe Andrușca și Prințul Marco

Dezvăluirile au stârnit numeroase comentarii, mai ales după ce în spațiul public a apărut și o înregistrare audio care a alimentat speculațiile privind relația dintre Claudia și Eduard. Concurenta nu a rămas indiferentă la informațiile apărute, iar reacțiile sale din ultimele zile au fost atent urmărite de internauți.

În mijlocul acestui scandal, Claudia Ion a îndreptat atenția și către alte două persoane asociate universului „Insula Iubirii”: Andrușca și Prințul Marco. Concurenta pare să fi observat activitatea acestora din mediul online și modul în care aleg să reacționeze la situațiile negative care o privesc.

Nemulțumirea Claudiei ar avea legătură cu faptul că cei doi distribuie în mod repetat materiale care fac referire la propria imagine, la relațiile lor și la aspectele pozitive din viețile personale, însă, în același timp, urmăresc și comentează evenimentele mai puțin fericite din viața ei. Reacția Claudiei Ion vine după ce Prințul Marco și Andrușca au repostat pe conturile lor înregistrarea audio în care stewardesa vorbește cu fosta iubită a lui Mocăniță și-i arată mesajele pe care Eduard Vlădescu i le-a trimis.

„Efectiv, nu înțeleg de ce pretindeți că sunteți fericiți în viețile voastre, dar, în același timp, dați repost la tot ce vedeți despre mine, de relele din viața mea, de oamenii care mă înconjoară. Voi repostați, repostați lucruri frumoase, repostați despre voi, despre relațiile voastre și despre oamenii care zic lucruri bune despre voi, dacă există oameni care zic lucruri bune despre voi”, a transmis Claudia.

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