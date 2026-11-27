Dudu Georgescu a murit în data de 21 noiembrie, în Canada, acolo unde locuia de mai mulți ani, alături de soția sa. El s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, iar o anchetă este în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Până atunci, fostul atacant al României nu poate fi repatriat.

Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal și Dinamo își doresc să sprijine repatrierea, însă procesul este mai complicat. Totul depinde de finalizarea anchetei care este în desfășurare în Canada. În același timp, Irina Șandor, apropiată a fostului mare atacant a vorbit despre soția lui Dudu Georgescu. Potrivit acesteia, Marina nu ar răspunde nici la telefon, dar nici la ușa apartamentului în care s-a produs tragedia.

Ce se întâmplă cu soția lui Dudu Georgescu

Irina Șandor a declarat, în urmă cu puțin timp, că Marina Georgescu s-a întors în casa în care locuia alături de Dudu. Cu toate acestea, nu răspunde la ușă și nici la apelurile telefonice pe care le primește. Irina a afirmat că, deocamdată, nu se cunosc detalii cu privire la intențiile ei legate de soțul ei decedat acum câteva zile.

„Privind informațiile de ultimă oră de la administratorul blocului Essex House, Toronto, ni s-a adus la cunoștință că Marina Georgescu a revenit în apartamentul conjugal, apartament în care a locuit alături de Dudu Georgescu până la moartea acestuia. Doamna Marina Georgescu nu răspunde la niciun apel telefonic și nici la ușa apartamentului. În prezent, nu sunt cunoscute intențiile ori planurile domniei sale cu privire la soțul ei, Dudu Georgescu”, a transmis Irina Şandor pentru gsp.ro.

Cum se înțelegeau soții Georgescu

Deși în ultima perioadă au apărut informații în spațiul public care spuneau că între cei doi ar fi apărut neînțelegeri, în trecut, Dudu Georgescu a vorbit despre căsnicia cu Marina. În anul 2004, în cadrul unui interviu, a povestit cu drag despre importanța femeii în viața lui. Aceasta i-a fost alături și l-a sprijinit în perioada în care juca.

Fostul atacant o considera o femeie puternică, astfel că au rămas împreună timp de 50 de ani. Marina a ajuns în vizorul autorităților canadiene atunci când Dudu a murit. Ea ar fi fost audiată și ar fi rămas în custodia poliției timp de trei zile. Ulterior, au apărut relatări potrivit cărora nu ar mai fi fost găsită.

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