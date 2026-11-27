Locuitorii din nordul județului Tulcea au avut parte de o nouă alertă vineri dimineață, după ce autoritățile au semnalat o posibilă prezență a dronelor în apropierea graniței cu Ucraina. Oamenii au fost avertizați prin sistemul RO-Alert și au primit recomandări pentru a se proteja până la clarificarea situației. Alarma a fost ridicată ulterior, după ce ținta aeriană a fost localizată pe teritoriul ucrainean.

Mesajul de avertizare a ajuns pe telefoanele localnicilor la ora 10:32. Inspectoratul pentru Situații de Urgență le-a recomandat acestora să nu intre în panică și să se retragă în locuri cât mai sigure. Cei care aveau posibilitatea au fost îndrumați să folosească beciurile sau adăposturile de protecție civilă. În lipsa unor astfel de spații, oamenii au fost sfătuiți să rămână în locuințe, fără să stea lângă ferestre sau pereții exteriori.

Alertă în județul Tulcea

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele radar au detectat în cursul dimineții o țintă aeriană în apropierea localității Vâlcove din Ucraina, în partea de nord-est a acesteia. Informația a fost transmisă structurilor responsabile, care au decis activarea procedurilor de avertizare pentru populația din zona de nord a județului Tulcea.

„În cursul dimineții de vineri, 27 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în nord-estul localității Vâlcove, Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 10.32 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Situația a revenit la normal în jurul orei 11:10, când autoritățile au anunțat încheierea alertei aeriene. Verificările au indicat că obiectul detectat se afla în afara teritoriului României.

Incidentul de vineri nu este primul de acest fel din ultimele zile. Cu doar trei zile înainte, pe 24 noiembrie, oamenii din județul Tulcea au mai primit o notificare RO-Alert, tot în contextul unei posibile amenințări aeriene din apropierea graniței.

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