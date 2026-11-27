După trei decenii petrecute pe piața muncii și ani întregi în care a plătit contribuții la sistemul public de pensii, un român a ajuns să încaseze lunar doar 1.506 lei. Suma primită l-a surprins, mai ales că se aștepta ca perioada îndelungată în care a fost angajat să îi asigure un venit mai consistent la bătrânețe. Calculul pensiei scoate însă la iveală un aspect important: salariul pentru care au fost plătite contribuțiile are un rol esențial în stabilirea drepturilor bănești.

Cazul acestui pensionar evidențiază situația dificilă în care se pot afla persoanele care au lucrat aproape toată viața pe salariul minim pe economie. Chiar dacă au acumulat zeci de ani de vechime, veniturile reduse din perioada activă se reflectă direct în punctajul obținut la pensionare.

Potrivit datelor prezentate, aproximativ 890.000 de pensionari din România primesc indemnizația socială minimă, în valoare de 1.281 de lei. Pentru a beneficia de acest sprijin, persoanele trebuie să îndeplinească atât condițiile privind vârsta standard de pensionare, cât și stagiul minim de cotizare de 15 ani.

De ce a primit o pensie atât de mică după 30 de ani de muncă

Explicația se regăsește în modul în care este calculată pensia în România. Numărul anilor lucrați contează, însă nu este singurul criteriu luat în considerare. La fel de important este nivelul veniturilor pentru care angajatul a achitat contribuțiile de asigurări sociale de-a lungul timpului.

Pensionarul în cauză a lucrat întreaga perioadă pe salariul minim pe economie, ceea ce a dus la acumularea unui punctaj de contributivitate de numai 16,1 puncte. Acesta reprezintă rezultatul veniturilor realizate în cei 30 de ani de activitate și al contribuțiilor virate către sistemul public.

Un alt element care influențează suma finală este reprezentat de punctele de stabilitate, introduse prin noua lege a pensiilor. Acestea sunt acordate suplimentar persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive mai mari de 25 de ani.

Pentru cei 30 de ani de muncă, pensionarul a acumulat 2,5 puncte de stabilitate. Calculul este următorul: pentru fiecare an lucrat peste pragul de 25 de ani și până la împlinirea a 30 de ani se acordă câte 0,5 puncte.

Astfel, cele 16,1 puncte de contributivitate se adună cu cele 2,5 puncte de stabilitate, rezultând un total de 18,6 puncte.

La acest rezultat se aplică valoarea punctului de referință, stabilită la 81 de lei. Prin urmare, calculul pensiei este următorul:

18,6 puncte x 81 de lei = 1.506,6 lei.

Rotunjită, pensia ajunge la aproximativ 1.506 lei pe lună.

Cum sunt acordate punctele de stabilitate pensionarilor

Noua lege a pensiilor prevede un sistem de bonificare pentru persoanele care au muncit mai mult de 25 de ani în condiții de cotizare contributivă. Scopul este recompensarea celor care au rămas în activitate pentru perioade îndelungate.

Punctele de stabilitate se acordă progresiv, în funcție de vechimea acumulată:

Pentru perioada cuprinsă între 25 și 30 de ani de cotizare se acordă 0,5 puncte pentru fiecare an.

Pentru anii lucrați între 30 și 35 de ani se acordă 0,75 puncte pentru fiecare an.

Pentru fiecare an de cotizare care depășește pragul de 35 de ani se acordă un punct suplimentar.

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