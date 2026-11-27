Ceea ce trebuia să fie o zi obișnuită, plină de activități și timp petrecut cu copiii, pentru Anca Serea s-a transformat în coșmar. Joi, 26 noiembrie, soția lui Adi Sînă a ajuns de urgență la spital, după ce nu își mai simțea mâinile și picioarele. Ea a împărtășit totul cu urmăritorii săi.

Anca Serea a avut parte de o zi teribilă. Organismul ei nu a mai făcut față stresului și numeroaselor activități pe care le avea în plan, astfel că i-a transmis semnale clare. Vedeta a povestit în mediul online că nu și-a mai simțit mâinile, nici picioarele și a ajuns de urgență la spital. Acolo i s-au administrat perfuzii și i s-au făcut mai multe investigații. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Anca Serea, de urgență la spital

Soția lui Adi Sînă a publicat imagini îngrijorătoare pe pagina sa de Instagram. Aceasta se află pe patul de spital, după ce corpul ei a cedat. Deocamdată nu a oferit detalii cu privire la diagnosticul pe care l-a primit, însă medicii i-au făcut analize și investigații amănunțite.

Pe lângă sutele de întrebări care o macină, Anca Serea se simte vinovată, pentru că ar fi vrut să petreacă timp cu copiii. Numai că și-a dat seama, în final, că toate activitățile se pot reprograma și i-a îndemnat pe fanii ei să acorde mai multă atenție sănătății.

„Ieri, după o zi plină de emoții, drumuri, copii și responsabilități, am ajuns la camera de gardă. Au urmat perfuzii, analize și o lecție pe care poate aveam nevoie să mi-o amintesc: sănătatea trebuie să fie o prioritate! Îmi pare rău că nu am ajuns la târgul de Crăciun, dar dimineață Leah m-a luat în brațe și mi-a spus: «Lasă, mami, mergem în weekend!» Își dorește foarte mult să vadă cele șase tărâmuri magice ale labirintului. Așa că, weekendul acesta sigur ne vedem la West Side Christmas Market. Aveți grijă de voi, nu amânați odihna și nu vă puneți mereu pe ultimul loc. Sănătatea este cea mai importantă!”, a scris Anca Serea pe Instagram.

Anca Serea își mai dorește un copil?

De curând, Anca Serea a declarat că își mai dorește încă un copil. Deși spune că nu crede că mai este posibil, nu exclude această variantă. Pe de altă parte, ea și Adi Sînă așteaptă cu nerăbdare momentul în care vor deveni bunici. În plus, pentru a-și mai alina dorul de a avea un suflet mic în preajmă, familia a decis să adopte un cățel, pe care îl adoră.

„De-abia aștept să fiu bunică, că mămică nu știu ce să zic, că dacă se poate întâmpla, dar bunică da. Dacă ar fi să fiu eu mămică, Doamne ajută, îți dai seama, da, totul e posibil. Mă gândesc, încă îmi doresc, chiar îmi doresc un bebeluș în viața noastră și acum, să mă ierte cei care ne urmăresc că îndrăznesc să fac această comparație, dar, de dorul copilului mic și al cuiva căruia să îi ofer în continuare dragostea mea, ne-am luat un cățeluș”, a declarat Anca Serea pentru Spynews.ro.

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