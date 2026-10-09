Anca Serea, mesaj dur după ce a fost înjurată în fața fiicei sale: „Educația și caracterul se văd cel mai bine”

Anca Serea a avut parte de o întâmplare neplăcută în timp ce se afla alături de fiica sa, Leah. Vedeta susține că a fost înjurată și jignită de o femeie, în urma unui conflict izbucnit într-o parcare din zona Iancu Nicolae. Incidentul s-a petrecut chiar în fața fetiței, iar prezentatoarea a povestit în mediul online ce s-a întâmplat și ce mesaj a vrut să transmită după această experiență.

Totul s-a petrecut vineri dimineață, când vedeta a coborât din mașină împreună cu Leah. Potrivit acesteia, o femeie aflată în parcare a început să țipe la ea și să folosească expresii jignitoare. Anca Serea a explicat că nu a blocat circulația și că a strâns oglinzile mașinii pentru a-i permite celeilalte șoferițe să treacă.

Deranjată de situație, aceasta a publicat pe rețelele de socializare imagini cu mașinile implicate și a vorbit despre comportamentul femeii. Anca Serea a ținut să precizeze că nu a publicat imaginile pentru a se plânge de cele întâmplate, ci pentru a atrage atenția asupra modului în care oamenii se comportă în situații tensionate.

„Bună dimineața doamnei care a urlat la mine în această dimineață, în parcarea din Iancu Nicolae, de la W.C. Cu Leah fiind de mână, a folosit apelative ca «gioarsă», «nebună», «chioampă», «surdă» și alte apelative!. Nu am încurcat căile de acces, avea loc să coboare din mașină, am strâns oglinzile, nu am blocat strada… Dânsa era în mașină și, în momentul în care am coborât din mașină cu Leah, a început să strige «vedeta p…», «nebună d…», «nesimțită» și alte lucruri drăguțe!”, a spus Anca Serea.

Ce mesaj a transmis vedeta după incident

Prezentatoarea a subliniat că educația și caracterul unei persoane se observă mai ales în momentele dificile, când este important să își păstreze calmul și respectul față de ceilalți.

Faptul că fiica sa a fost martoră la întreaga scenă a făcut ca experiența să fie cu atât mai neplăcută. Prin mesajul publicat, Anca Serea a atras atenția asupra responsabilității adulților și asupra exemplului pe care aceștia îl oferă copiilor prin propriul comportament.

„Ideea acestei postări nu este să mă plâng la voi! Este un mic reminder că educația și caracterul se văd cel mai bine în momentele în care avem toate motivele să ne pierdem cumpătul, dar alegem să nu ne pierdem umanitatea! Vă mulțumesc, doamnă, pentru lecția oferită fetiței mele în această dimineață!”, a scris vedeta.

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