Anca Serea și-a lăsat fiica la Milano și s-a întors în România: „Am plecat cu un mare gol în stomac”

Anca Serea și-a lăsat fiica la Milano și s-a întors în România: „Am plecat cu un mare gol în stomac”
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Anca Serea și Sarah/ sursa foto: social media
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În familia Serea-Sînă, emoțiile sunt la cote maxime. Anca s-a întors în România, după ce a lăsat-o pe fiica sa, Sarah, în Milano. Aceasta a rămas acolo pentru a studia la Istituto Marangoni. Imediat după revenirea în țară, soția lui Adi Sînă a postat un mesaj emoționant.

Fiica cea mare a Ancăi și Adi Sînă a început cursurile în data de 23 septembrie. Alături de tânără au fost Leah, sora ei, și părinții. Aceștia au petrecut câteva zile împreună, în Italia, iar acum că s-au întors, vedeta a făcut o mărturisire importantă.

Ea a punctat că distanța deja își spune cuvântul și a plecat cu un nod în stomac, semn că mutarea lui Sarah nu a fost deloc ușoară pentru familie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Anca Serea s-a întors în România

Deși au susținut-o în acest nou capitol din viața ei, familia Serea-Sînă se confruntă cu un amalgam de sentimente. Anca și Adi s-au întors din Milano, acolo unde au lăsat-o pe fiica lor Sarah.

Vedeta a mărturisit că nu i-a fost ușor, mai ales că tânăra se află singură într-o țară străină. Aceasta a explicat în mediul online că i-a fost greu să plece de lângă copilul ei.

„Azi am plecat din Milano către casă. Și, pentru prima dată, am plecat cu un mare gol în stomac

Am lăsat-o pe Sarah la studiu , într-un oraș nou, cu un drum nou înaintea ei… iar eu m-am întors acasă cu un soi de stres pe care nu știu încă să-l numesc…E greu să pleci de lângă copilul tău, chiar și atunci când știi că plecarea asta înseamnă, de fapt, că ea va crește și-si va găsi drumul! Azi, inima mea a rămas puțin în Milano, cu Sarah”, a scris Anca Serea pe pagina sa de socializare.

Anca Serea/ sursa foto: social media

Anca Serea/ sursa foto: social media

Ce a spus Anca Serea în prima zi de cursuri

În ziua în care Sarah a început cursurile, Anca Serea a scris câteva rânduri despre acest nou început al fiicei sale.

Ea a descris universitatea la care s-a înscris tânăra și a spus cu entuziasm că în acel loc își va construi propriul drum.

„Sarah a început un nou capitol. Și eu am avut privilegiul să fiu acolo în prima zi de facultate. Nu o să mint, am avut emoții. M-am întrebat dacă va fi bine, dacă se va descurca, dacă îi va plăcea… toate întrebările acelea pe care o mamă le are. Fondat la Milano în 1935, Istituto Marangoni este una dintre instituțiile cu o lungă tradiție în educația de fashion, design și arte. 90 de ani de creativitate, tradiție și inovație. Astăzi, Sarah începe aici propriul ei drum!”, a povestit ea.

VEZI ȘI: Anca Serea nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. Gestul făcut după ce fiica ei a plecat la facultate

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