Anca Serea nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. Gestul făcut după ce fiica ei a plecat la facultate

Anca Serea nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. Gestul făcut după ce fiica ei a plecat la facultate
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Fiica Ancăi Serea a plecat în Italia / Sursa foto: Social media
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Anca Serea trăiește o perioadă plină de emoții după ce fiica ei cea mare, Sarah, a făcut un pas important spre independență. Tânăra a părăsit România și a plecat în Italia, acolo unde își va începe studiile universitare la Milano. Pentru Anca Serea, despărțirea nu este deloc ușoară, chiar dacă familia a mai trecut printr-un moment similar atunci când David, fiul ei cel mare, a plecat să studieze în Olanda.

Sarah a încheiat în acest an liceul, iar rezultatele bune obținute la examenul de Bacalaureat au ajutat-o să se pregătească pentru următoarea etapă din viața sa. Tânăra a ales să studieze Fashion Business la Istituto Marangoni din Milano, un domeniu care combină partea de business cu industria modei și include noțiuni de management, marketing, strategie și antreprenoriat.

Cursurile la facultate încep pe 23 septembrie, iar Sarah s-a mutat deja la Milano pentru a se acomoda cu noul oraș și cu viața de student. Anca Serea a recunoscut că plecarea fiicei sale a lăsat un gol în familie și că perioada de dinaintea acestui moment a fost una încărcată de emoții și îngrijorări.

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„Nimeni nu te pregătește pentru momentul în care copilul tău pleacă din țară! Am sperat că, având experiența lui David în Olanda, voi ști să gestionez mai ușor momentul. Că voi fi mai pregătită. Și, deși sunt atât de mândră de ea, recunosc că pentru mine această plecare vine cu un gol mare pe care nu știu încă unde să-l așez. Sarah a plecat azi la 4:00 la Milano. La facultate, la viața ei”, a mărturisit Anca Serea pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram

Anca Serea a plecat în Milano pentru a fi alături de Sarah

Vedeta a plecat cu trenul în Milano pentru a-i fi alături fiicei sale în primele zile de acomodare. Anca Serea își dorește să o ajute să își pună la punct locuința și să transforme noul apartament într-un spațiu cât mai apropiat de sentimentul de „acasă.”

Chiar dacă despărțirea este dificilă, Anca Serea este mândră de fiica ei și își dorește ca aceasta să se bucure de experiența universitară, să descopere lucruri noi și să își construiască propriul drum.

„Și poate cel mai greu este că, dintr-odată, grijile mele se schimbă: nu mai sunt lângă ea să văd dacă a ajuns bine, dacă a mâncat, dacă are nevoie de ceva…Multe nopți agitate în care nu am putut să dorm! M-am gândit la ei, la noul început al Sarei, la toate lucrurile pe care le va descoperi singură și știu că nu îi va fi simplu! (…)

Acum sunt în tren, în drum spre Milano. Mă duc să o ajut să își așeze lucrurile, să îi facem apartamentul să se simtă puțin «acasă» și, probabil, să mai trag ceva de timp… Drum bun, Sarah mea. Să-ți fie Milano acasă. Să ai curaj, să descoperi, să greșești, să înveți și să știi mereu că, oriunde vei fi, noi te așteptăm ACASĂ!”, a mai spus Anca Serea.

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Sarah, apariție de senzație în mediul online. Fiica Ancăi Serea a atras toate privirile

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