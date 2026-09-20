Lăutarul care a zburat cu 148 km/h pe Bulevardul Tomis. Se grăbea la o cântare

Graba de a ajunge la o cântare l-a făcut pe un șofer din Constanța să uite de limita de viteză. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, a apăsat atât de tare pedala de accelerație, încât a ajuns să circule cu 148 km/h pe Bulevardul Tomis. Cursa contra cronometru s-a încheiat însă rapid, după ce radarul polițiștilor l-a surprins și oamenii legii l-au tras pe dreapta.

Șoferul a apăsat puternic pedala de accelerație pentru a ajunge cât mai repede la o cântare, însă graba l-a costat scump. Aparatul radar folosit de polițiștii din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră a înregistrat o viteză de 148 km/h.

Bărbatul de 49 de ani a rămas fără permis

Diferența uriașă față de limita impusă pe acel sector de drum a atras imediat sancțiunile prevăzute de lege. Bărbatul nu a mai putut continua deplasarea la volan, polițiștii dispunând suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

Pe lângă suspendarea permisului, conducătorul auto a primit și o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, ceea ce înseamnă că nu a mai putut urca legal la volan după oprirea în trafic.

Totodată, șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.946 de lei. Astfel, încercarea de a câștiga câteva minute pe drum s-a transformat într-o sancțiune considerabilă.

„Viteză de autostradă pe Bulevardul Tomis: Un bărbat de 49 de ani a rămas pieton după ce a fost prins cu aproape 150 km/h! În încercarea de a ajunge cât mai repede la o cântare, acesta a confundat bulevardul din oraș cu autostrada și a fost depistat de polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Siguranța Rutieră cu o viteză uluitoare: 148 km/h pe un sector unde limita legală este de doar 50 km/h. Circulația cu viteză extremă pe una dintre cele mai importante artere din Constanța i-a adus rapid o „notă de plată” usturătoare din partea oamenilor legii: Permis suspendat pentru 120 de zile. Dovadă fără drept de circulație.(a trecut oficial la mersul pe jos) Amendă în valoare de 1.946 de lei. Până la următoarele evenimente, ritmul se ține din mers, nu din pedala de accelerație!”, au transmis autoritățile.

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