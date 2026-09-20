Tatuajul secret al Nadiei Comăneci. Ce semnificație are desenul de pe piciorul campioanei

Nadia Comăneci și-a făcut primul tatuaj permanent la vârsta de 62 de ani. Inspirația desenului provine din propria carieră de gimnastă, iar semnificația acestuia este una extrem de specială pentru „Zeița de la Montreal”.

Realizat pe piciorul drept, chiar deasupra gleznei, tatuajul personalizat omagiază performanța sa de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 pentru un exercițiu executat impecabil la paralele. La doar 14 ani, ea scria istorie cu primul 10 perfect din gimnastica olimpică. Tot în acel an, românca a primit alte cinci note maxime. Pentru că organizatorii nu erau pregătiți ca vreo gimnastă să atingă perfecțiunea, computerul folosit pentru afișarea notelor pe tabelă a indicat nota 1.00.

La 48 de ani de la acel moment magic, mai exact în urmă cu doi ani, ideea tatuajului i-a venit inițial după ce fiul ei a împlinit 18 ani și și-a făcut propriul desen pe piele. Atunci, ea a decis că își dorește un simbol permanent al unei realizări personale, care să-i aparțină exclusiv ei.

„Am practicat gimnastica, am obținut primul 10 perfect. Nu voiam să-mi tatuez doar inelele olimpice. Voiam ca cineva să-mi creeze un desen special: 1.00, afișajul care nu arăta nota 10, împreună cu inelele olimpice. Mă emoționez când mă uit la ele pentru că îmi dau seama că aveam 14 ani și eram atât de curajoasă și de sigură pe mine. Adică, eu, cum am reușit să fac asta?!”, a spus Nadia Comăneci într-un interviu pentru Olympics.com.

Nadia Comăneci: „Nu există zi fără mișcare fizică”

În prezent, Nadia Comăneci are 64 de ani și reușește să nu se abată sub nicio formă de la rutina și disciplina unui campion, chiar dacă au trecut ani buni de când s-a retras din activitatea competițională. „Zeița de la Montreal” nu crede în miracole, ci în disciplină, iar unul dintre secretele sale este: nicio zi fără mișcare fizică.

„Fac mișcare cel puțin 30 – 40 de minute în fiecare zi. Când sunt acasă, merg în sala de gimnastică, iar atunci când sunt plecată, mă asigur din timp că hotelul are o sală de fitness. Și dacă se întâmplă să nu am o sală în apropiere, improvizez și mă antrenez în cameră folosind obiectele aflate la îndemână. Nu există însă zi fără mișcare fizică. Mănânc echilibrat, cel mai mult îmi place peștele, alături de legume gratinate sau piure de legume. De sărbători mă mai răsfăț și eu cu anumite produse culinare, mai ales că pregătesc și feluri de mâncare tradițional românești, cum sunt sarmalele adaptate în care folosesc carne de curcan, spre exemplu”, a spus Nadia Comăneci în urmă cu ceva timp.

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