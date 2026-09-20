Telefoanele vechi și stricate pot valora o avere. Cum folosește AI-ul reciclarea pentru a recupera metale prețioase

Telefoanele vechi și stricate pot valora o avere. Cum folosește AI-ul reciclarea pentru a recupera metale prețioase
Cât bani poți primi pe un telefon vechi / Sursa foto: Shutterstock
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Un telefon pe care l-ai înlocuit în urmă cu câțiva ani și pe care l-ai uitat într-un sertar ar putea avea o valoare neașteptată. Nu neapărat pentru că dispozitivul mai poate fi folosit ca atare, ci pentru componentele pe care le ascunde în interior. Pe măsură ce piesele electronice noi devin mai costisitoare, telefoanele vechi au început să fie privite drept surse importante pentru reparații și recondiționări.

Fenomenul se vede și pe piața telefoanelor utilizate. Potrivit datelor B-Stock, prețurile dispozitivelor second-hand produse de Apple și Samsung au înregistrat creșteri în al doilea trimestru din 2026. Mai mult, cumpărătorii nu caută doar telefoane impecabile.

Sursa foto: Shutterstock

La ce preț poate ajunge un telefon vechi

O proporție importantă dintre dispozitivele tranzacționate prezintă deja semne serioase de uzură: 37,8% au fost încadrate în categoria C, iar alte 31,6% au primit calificativul D.

Unele modele premium își păstrează însă foarte bine valoarea chiar și după câțiva ani de la apariție. Spre exemplu modelele Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra și S24 Ultra de la Samsung sunt foarte căutate pe această piață. În cazul lui Galaxy S23 Ultra, prețul poate ajunge la 425 de dolari, adică aproximativ 360 de euro. Pentru Apple, iPhone 17 Pro Max se află printre modelele cu cea mai ridicată valoare medie.

Paradoxal, nici măcar un telefon care nu mai funcționează complet nu este neapărat lipsit de interes. O baterie deteriorată sau un ecran spart pot face dispozitivul inutil pentru proprietar, însă alte componente pot fi recuperate. Camerele foto, difuzoarele, porturile de încărcare, plăcile de circuit și alte piese pot ajunge pe alte telefoane.

În spatele acestei schimbări se află și explozia inteligenței artificiale, care crește necesarul de cipuri și memorie. Cum componentele noi sunt tot mai scumpe, reutilizarea celor existente devine o alternativă importantă pentru industrie.

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