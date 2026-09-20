Ce îl enervează pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță. „După ce ne-am chinuit o zi întreagă…”

Ce îl enervează pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță. „După ce ne-am chinuit o zi întreagă...”
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Cătălin Măruță și Radu Ciucă/ sursă foto: social media
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Radu Ciucă a vorbit deschis despre venirea lui Cătălin Măruță la Antena 1, la cârma emisiunii „Furnicuțele”. Pe lângă cuvintele de laudă pe care le are la adresa prietenului său, Ciucă a vorbit despre unul dintre lucrurile care îl scot din sărite când vine vorba de colaborarea lor.

După ce au avut ocazia să lucreze împreună la Pro TV, Radu Ciucă și Cătălin Măruță sunt din nou colegi. De data aceasta într-un nou proiect, la un alt trust. Cei doi sunt mai mult decât simpli colegi de platou, se considera extrem de apropiați, iar prietenia dintre ei a fost adesea menționată în spațiul public.

Cătălin Măruță și Radu Ciucă/ sursă foto: social media

Ce îl enervează pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță

Primul care a ajuns în echipa emisiunii ”Furnicuțele” a fost Radu Ciucă, apoi, după primul sezon, Măruță l-a urmat, luându-i locul lui Denise Rifai. După cum chiar el a declarat, prezența prezentatorului în emisiunea de la Antena 1 a adus un plus de energie în platou și a schimbat complet dinamica și atmosfera de lucru, însă Ciucă se plânge de un defect profesional major al prietenului său: stă prea mult cu ochii în telefonul mobil, iar uneori este neatent, ceea ce a dus la anumite situații neplăcute.

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”Uneori nu-i atent când vorbești cu el, pentru că stă pe telefon și explici lucruri și apoi zice că nu-i bine așa. „Păi, tu mi-ai zis da mai devreme. Am făcut lucrurile, că ai zis că e OK.’ Cam asta mă enervează și i-am spus-o de fiecare dată. Sau mai face la podcast, când urmează să filmăm ceva și facem un decor nou, îl chem la fiecare proces, știi?

Uite, am făcut asta, uite asta, da, da, da. Și când ne-apucam să filmăm, începe… „Auzi, dar asta parcă nu e, lumina aia nu e, nu știu cum să schimbăm.’ După ce ne-am chinuit o zi întreagă, tu acum zici, știi? Cam așa. Dar, na… Ne-am obișnuit cu el, e OK. Ăsta e singurul lucru care mă enervează.”, a spus Radu Ciucă pentru Unica.ro.

Cătălin Măruță i-a luat locul lui Denise Rifai în emisiunea ”Furnicuțele”

La începutul lunii august, Antena 1 anunța că Denise Rifai nu va mai prezenta emisiunea ”Furnicuțele” (după doar un sezon petrecut la cârma emisiunii), iar locul ei va fi luat de Cătălin Măruță. Revenirea acestuia pe micile ecrane a fost anunțată la fix 6 luni de la plecarea sa de la Pro TV. Această mutare vine după ce soțul Andrei a pus punct unei colaborări de 18 ani cu postul care l-a consactrat.

„E un sentiment frumos să știi că, după atâția ani, oamenii încă își doresc să ne întâlnim pe ecran. Propunerea a venit într-un moment bun și într-o formulă care mi se potrivește.

Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele”, spunea Cătălin Măruță.

În același timp, Denise Rifai a anunțat că rămâne în echipa Antena 1, unde pregătește un nou proiect de succes.

„Mulţumesc Antena 1 pentru ȋncrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa Furnicuţele, un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân ȋn familia Antena, alături de care pornesc cu entuziam spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună”, a fost mesajul transmis de prezentatoare.

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