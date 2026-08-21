Am aflat cum se consolează Denise Rifai după „trădarea” lui Cătălin Măruță

Am aflat cum se consolează Denise Rifai după "trădarea" lui Cătălin Măruță
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Denise Rifai trece printr-o perioadă complicată, cel puțin pe plan profesional. Decizia înlocuirii sale ca prezentator al emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1, unde a fost adus Cătălin Măruță, a fost cu siguranță o surpriză neplăcută pentru Denise. Dar coafura rezistă! Și e îmbunătățită, pentru că Denise a fost surprinsă de CANCAN.RO în drum spre un salon. Doar ați auzit proverbul: „Când ai dubii, du-te la coafor!”

Denise Rifai coboară din mașină și se vede clar că are o siluetă impecabilă. Nu-i găsești niciun cusur! Cu ochelarii de soare pe ochi, ca și cum n-ar ști toată lumea cine e, Denise e din nou singură. O altă schimbare în viața ei pare să fie mașina, de data asta conduce un autoturism mai încăpător, lucru posibil legat de noua sa emisiune, care a însemnat un contract mai consistent cu Antena 1.

Denise ține în mână o geantă argintie, al cărei mâner seamănă cu un sceptru, lucru care ne amintește de „detronarea” intempestivă a lui Denise de la conducerea „Furnicuțelor”, însă Denise nu pare foarte afectată. Nu e prima oară când o femeie realizează un lucru apoi apar bărbații în prim-plan și culeg laurii.

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Denise Rifai a mers la un salon pentru un mic retouch

Denise poartă un top alb, pentru că și ea e top. O fustă bej, niște sadale și foarte multe brățări la mâna dreaptă, care o fac pe Denise să pară o adolescentă întoarsă acasă de la cine știe câte festivaluri. În realitate Denise n-a fost plecată nicăieri, s-a ocupat doar de emisiunea „Furnicuțele”, care a devenit rapid un format cunoscut.

Denise Rifai, înlocuită cu Cătălin Măruță

Înlocuirea sa de la postul de moderator al „Furnițelor” a venit după participarea ei la podcastul „Sosurile lui Măruță”, unde a făcut acea declarație, care pare, în retrospectivă, foarte smart și mușcătoare, cum sunt de multe ori replicile lui Denise:

 „Te așteptăm la noi, Cătălin Măruță. Am venit la tine. Îți las inima mea aici. Inima furnicuțelor.”

Ce-i rezervă viitorul lui Denise Rifai? Nu se știe, însă la cât de smart este cu siguranță va ateriza în picioare și va continua să amuze publicul. Ea a fost mereu o furnicuță, harnică, muncitoare, nu un greiere sau o mămăruță.

 

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