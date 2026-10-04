Vlad Țepeș, descindere în Băneasa Mall. Actorul Bogdan Jianu a ajutat-o pe soția sa, Cătălina Ponor, să schimbe un produs

Cătălina Ponor, 39 de ani, e căsătorită cu regizorul și actorul Bogdan Jianu de patru ani, iar relația durează de mai bine de opt ani. Împreună au doi copii, amândoi băieți și familia pare să aibă o existență obișnuită, fără scandaluri sau tensiuni. În timp ce despre Cătălina Ponor știm cu toții că e multiplă campioană la gimnastică și un nume ce va rămâne în istoria acestui sport, Bogdan Jianu este tot pe istorie, el interpretându-l cu mare succes pe Vlad Țepeș, domnitorul valah cu care seamănă foarte mult. Iată-i deci pe soții Ponor și Jianu surprinși de CANCAN.RO în Băneasa Shopping City, unde Țepeș îi prinde cu ocaua mică pe agenții dintr-un magazin. Mai multe detalii în articolul de mai jos.

Cătălina Ponor are o mică problemă: un pulover e cam mare. Are deci nevoie să-l schimbe cu unul mărimea S, iar după un prim refuz al agenților din magazin intră în scenă Vlad Țepeș însuși, cruntul domnitor valah. Desigur, nu e Vlad Țepeș, e Bogdan Jianu (greu de recunoscut fără cal, sabie și armură), soțul gimnastei Cătălina Ponor (sunt căsătoriți din iunie 2022, de pe la finalul pandemiei).

Bogdan Jianu e cât se poate de sexy cu o cămașă de blugi stil cowboy. Normal, ca băieții prin mall, mai aruncă și el câte o ocheadă în direcția unei tinere cu un decolteu mai vulnerabil. Ce să-i faci, se iartă, că se întâmplă și la case mai mari. Mai ales că Bogdan Jianu îi ține spatele soției sale și e foarte hand-on cu shoppingul. Analizează foarte atent textura țesăturilor, dezbracă ziua în amiaza mare un manechin pentru ca soția lui să poată proba puloverul dorit, ce să mai, e un băiat de zahăr.

Se vede că cei doi soți se bucură de escapada în mall, fără copii, care probabil sunt cu bona. Cătălina Ponor a născut al doilea băiețel în martie 2024 și din imagini se vede că s-a refăcut foarte bine după sarcină, lucru de înțeles dacă ne gândim ce atletă a fost Cătălina în tinerețe și ce tonus muscular trebuie să aibă în continuare.

Cătălina Ponor are peste 100k de followeri pe Instagram, semn că gimnastica și femeile frumoase încă prind la români. Din postările ei se vede că s-a îndrăgostit nu doar de soțul ei, Bogdan Jianu, ci și de pasiunile acestuia, pentru că uneori apare călare. În rest, ca orice influenceriță, Cătălina Ponor are dese colaborări cu branduri cunoscute din industria cosmetică, vestimentară. Recent ea a cochetat și cu designulvestimentar și a lansat o colecție de haine de fitness, destinate viitoarelor gimnaste și nu numai.

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