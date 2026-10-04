Prințul Marco, atac direct la Narcis Bujor și Cătălin Brînză, după ce ispitele au jignit-o pe „Principesă”: „Nu te bagă nicio femeie în seamă”

Prințul Marco, atac direct la adresa lui Narcis Bujor și Cătălin Brînză/ sursă foto: Antena 1
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Prințul Marco le-a luat în râs pe cele două ispite masculine care au comentat ieșirea nervoasă a soției sale. După ce a văzut imaginile compromițătoare cu el și ispita Gabriella, „Principesa” a început să amenințe și să vorbescă urât cu cei prezenți în vila fetelor. Narcis Bujor și Cătălin Brînză i-au criticat dur ieșirea acesteia, iar replica Prințului nu a întârziat să apară. 

Totul a pornit de la imaginile vizionate de concurente și ispitele masculine de la date-ul romantic dintre Marco și Gabriella, care s-a lăsat cu declarații siropoase, dar dureroase pentru Bianca Ghiurcă. Prințul i-a mărturisit ispitei că se simte atras de ea și că a uitat cum este să se fie un bărbat dorit de o altă femeie.

„Eu nu mai știam cum e să ieși cu o fată. Să simți că te dorește, că se uită la tine, că te privește, că-i place de tine”, i-a spus Prințul Marco ispitei Gabriella.

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Bianca Ghiurcă în timp ce viziona imaginile cu Prințul și Gabriella/ sursă foto: AntenaPlay

Bianca Ghiurcă a avut o reacție de o agresivitate verbală ieșită din comun, amenințându-i direct pe cei jur. Simțindu-se încolțită și vulnerabilă, ea a simțit nevoia să-și apere imaginea printr-un atac direct la adresa celor prezenți. A început să amenințe ispitele „că îi ia la bătaie rând pe rând” și că sparge camerele video dacă mai este filmată.

”Mă mai filmați mult? Acum sparg camerele. Nu vă mai uitați toți la mine că vă iau la bătaie. Ați vrut show, vă arăt eu show. Stați așa să mă încălzesc”, a spus Bianca Ghiurcă.

Narcis Bujor a reacționat: „Gabriella nici nu depune efort. Ea trebuie doar să chicotească. El face toată treaba, pentru că are niște goluri pe care le poate umple cu orice și oricine în afară de Bianca. Știi cum e, 10 ani, ciorbă, ciorbă, ciorbă, dar când vezi o friptură… Pleacă, tati!”, a spus ispita în timpul testimonialelor. Cătălin Brînză a completat: „Eucație, caracter… zero”.

De asemenea, ispita Eduard Vlădescu a considerat că reacția Biancăi a fost deplasată: „Nu-ți cere nimeni nimic, dar nu te lua degeaba de noi. Orice putea să spună frumos, dar nu așa… pentru că efectiv nimeni nu are nicio vină”, a spus acesta. Nici Jaguarul nu s-a putut abține și a declarat: „Crede că vorbește cu Marco, dar Marco nu e aici”

La scurt timp de la difuzarea imaginilor la Tv, Prințul Marco și-a pregătit replica pentru cele două ispite masculine și a încărcat imaginile pe social media.

Prințul Marco: „Referitor la Narcis, ar trebui și el să bea un pic de ciorbă ca să se dezinfecteze, că până acum a mâncat numai friptură stricată. Domnul Cătălin Brînză vorbește numai despre educație, zici că e profesor de la Harvard. Stai cminte! Cu tot cu educația ta tot nu te baga în seamă nicio femeie. Ești zero barat!”, a spus Prințul Marco pe TikTok.

Bianca Ghiurcă: „Mă bagă ăștia la pușcărie aici, în Thailanda”

După ce a văzut imaginile cu Prințul și Gabriella, Bianca Ghiurcă și-a arătat fața mai puțin știută pe Insulă. Din cauză că s-a simțit privită de toți cei din jur care au asistat la cadre și care, cel mai probabil așteptau o reacție din partea ei, Bianca a decis să renunțe complet la diplomație și să adopte o atitudine de superioritate.

„Statul ăla acolo numai cu ea, ei doi, ce au de vorbit atât? Dacă mi-o aduce în față (…) Mamă, n-ați mai văzut bătaie la Insula Iubirii, dar o vedeți în sezonul ăsta. Vai, Doamne. Să îmi rânjească mie în față că îi rup dinții din gură. Mă bagă ăștia la pușcărie aici, în Thailanda.”, a spus Bianca Ghiurcă după ce a văzut imaginile cu Prințul și Gabriella.

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