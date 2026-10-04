Reacția PRO TV după mesajul vulgar afișat la petrecerea Antena 1. Ce au transmis vedetele postului

Reacția PRO TV după mesajul vulgar afișat la petrecerea Antena 1. Ce au transmis vedetele postului
PRO TV a răspuns în urma mesajului transmis de trustul rival / Sursa foto: Colaj Cancan
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Rivalitatea dintre Antena 1 și PRO TV a ajuns la un alt nivel, după momentul controversat de la petrecerea anuală a trustului Antena, unde pe unul dintre ecrane a apărut un mesaj vulgar la adresa postului rival. PRO TV nu a răspuns printr-un atac direct, ci printr-un videoclip în care mai multe dintre vedetele trustului au transmis un mesaj cu totul diferit: „un cuvânt, o valoare, o lecție”.

Competiția dintre cele două mari trusturi de televiziune din România este una cunoscută de ani buni, însă de această dată rivalitatea dintre Antena și PRO TV a ajuns chiar în centrul unei petreceri.

Joi, 1 octombrie, la Domeniul Știrbey din Buftea, a avut loc petrecerea anuală a trustului Antena, eveniment la care au participat sute de angajați, parteneri de business și oameni importanți din industria de publicitate. Atmosfera festivă a fost însă întreruptă de un moment care a atras rapid atenția celor prezenți.

Pe unul dintre ecranele amplasate la eveniment a apărut imaginea lui Sorin Alexandrescu, directorul general al Antena Group, alături de un mesaj vulgar îndreptat către rivalii de la PRO TV.

„ProTV să ne belească ….”, a fost mesajul afișat pentru câteva secunde pe ecran.

Imaginile au fost filmate de participanți și au ajuns ulterior în mediul online, iar momentul a stârnit numeroase reacții.

Antena Group: „O glumă foarte neinspirată”

După ce imaginile au devenit publice, reprezentanții Antena Group au venit cu explicații și s-au delimitat de mesajul afișat la eveniment.

Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group, a declarat că momentul a fost rezultatul unei glume făcute de un angajat din zona tehnică și că mesajul nu reprezintă poziția oficială a companiei.

„Din păcate, a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic. Aseară, în timpul petrecerii noastre. Într-adevăr, ne-a luat pe toți prin surprindere momentul respectiv”, a explicat reprezentanta Antena Group.

Potrivit acesteia, imaginea a fost realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Totodată, angajatul care ar fi făcut acest lucru a fost sancționat.

„E o imagine făcută folosind inteligența artificială. Colegul a fost sancționat, din păcate ne aflăm în situația asta. Mesajul a stat preț de câteva secunde. Puțin, oricum. A fost o decizie de moment a colegului, dacă anunța pe cineva, nu se întâmpla lucrul ăsta”, a mai precizat Liana Sanda.

Astfel, oficial, Antena Group a transmis că mesajul nu a fost unul asumat de companie, ci o inițiativă individuală care a depășit limitele unei glume.

Sursa foto: Colaj Cancan

Cum a reacționat PRO TV după mesajul de la petrecerea rivalilor

În timp ce mesajul afișat la petrecerea Antena a fost unul direct și vulgar, răspunsul celor de la PRO TV a venit într-o manieră complet diferită.

Postul a publicat un videoclip în care mai multe dintre figurile cunoscute ale PRO TV transmit un mesaj despre ceea ce înseamnă postul și valorile sale. În material apar, printre alții, Alex Dima, Neti Sandu, Cosmin Seleși și Pavel Bartoș, dar și alte persoane din echipa PRO TV.

De această dată, replica nu a venit sub forma unei jigniri adresate concurenței. Din contră, oamenii PRO TV au ales să vorbească despre ceea ce reprezintă postul pentru ei, punând accent pe ideea de valoare, principii și lecții.

Mesajul transmis în videoclip gravitează în jurul unei formule sugestive: „un cuvânt, o valoare, o lecție”.

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