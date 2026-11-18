Românii care își doresc să cumpere o mașină cu doar câteva sute de lei au o nouă oportunitate. Primăria Arad organizează o licitație publică pentru vânzarea a 14 autoturisme abandonate sau fără proprietar, iar prețurile de pornire sunt cuprinse între 250,50 și 336,50 lei. Evenimentul va avea loc luni, 23 noiembrie 2026, însă persoanele interesate trebuie să își pregătească dosarele din timp.

Printre vehiculele scoase la vânzare se numără modele produse de Ford, Opel, Volkswagen, Nissan, Peugeot, Renault și Mercedes-Benz. Cel mai mic preț de pornire este solicitat pentru un Ford Fiesta fabricat în 2001, care poate fi adjudecat de la 250,50 lei, la care se adaugă TVA. Trebuie precizat că aceasta nu este o vânzare cu preț fix, ci o licitație cu strigare, astfel că suma finală poate crește în funcție de ofertele participanților.

Lista include numeroade modele de mașini fabricate între 1990 și 2008. Prețurile au fost reduse cu 50%, procedura aflându-se la a treia licitație. Starea tehnică a mașinilor nu este detaliată în anunțul municipalității, motiv pentru care verificarea lor înainte de cumpărare este importantă.

Peugeot 306 XR, 1990 – 254,50 lei;

Opel Astra Break, 2002 – 311,50 lei;

Volkswagen Golf, 2000 – 306,50 lei;

Citroën C5, 2004 – 329 lei;

Nissan Primera, 2007 – 336,50 lei;

Ford Focus, 2004 – 294,50 lei;

Ford Fiesta, 2001 – 250,50 lei;

Opel Astra, 2002 – 311,50 lei;

Seat Cordoba, 1998 – 262 lei;

Opel Vectra Caravan, 1998 – 336,50 lei;

Renault Espace, 2000 – 336,50 lei;

Nissan Primera, 2002 – 321,50 lei;

Daewoo Cielo, 2007 – 255,50 lei;

Mercedes-Benz, 2008 – 326,50 lei.

Cum pot participa cei interesați

Persoanele care vor să intre în licitație trebuie să depună documentele necesare până vineri, 20 noiembrie, la ora 10:00, la camera 5 din Palatul Cenad, situat pe Bulevardul Revoluției nr. 73, Arad.

Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, dovada achitării taxei de participare, care reprezintă 10% din prețul de pornire, precum și oferta pentru fiecare autoturism dorit. Sunt necesare și actele de identificare, respectiv documentele de înregistrare pentru persoanele juridice. Licitația propriu-zisă începe luni, 23 noiembrie, la ora 10:00, în Sala Regina Maria, la etajul întâi al Primăriei Arad, de pe Bulevardul Revoluției nr. 75.

Cei interesați pot vedea mașinile înainte de eveniment, de luni până joi, între orele 09:00 și 15:00, iar vineri, între 09:00 și 13:00. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0257 281 850, interior 202.

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