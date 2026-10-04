Florin Răducioiu s-a căsătorit cu Andreea. De ce au amânat nunta cu aproape un an

Sâmbătă, 3 octombrie, Florin Răducioiu (55 de ani) și Andreea Albăstroiu (44 de ani) s-au căsătorit civil, la fix un an de la ultima lor despărțire. Nunta fusese inițial programată în 2025, după o relație de doi ani în care fostul internațional își ceruse iubita în căsătorie.

În 2025, Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu aveau nunta programată, însă planurile nu fost duse atunci până la capăt din cauza unei rupturi neașteptate. Separarea nu a durat prea mult, iar la finalul anului 2025, cuplul a fost surprins de CANCAN.RO din nou împreună – vezi AICI imagini.

După mai multe escapade romantice în Grecia, în vara acestui an, cei doi au revenit la sentimente mai bune și au îngropat definitiv securea războiului. Au decis că este momentul să semneze actele de căsătorie, devenind oficial soț și soție – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Actele de căsătorie au fost semnate în fața Ofițerului Stării Civile de la Primăria Sectorului 1 din București, unde Florin Răducioiu și Andreea au fost înconjurați de familie și de prietenii apropiați. Primele imagini de la cununie au fost încărcate pe social media și redistribuite de fostul fotbalist pe contul său personal de Instagram.

Pentru această zi specială, Andreea a purtat o rochie albă, cu o croială asimetrică, o pereche de sandale albe și un buchet de mireasă cu flori roz și albe. Pentru a se asorta cu soția sa, Florin Răducioiu a ales o ținută casual: o helancă albă, un sacou alb, o pereche de pantaloni albi și o pereche de ghete maro.

Florin Răducioiu a mai fost căsătorit

Florin Răducioiu este la a doua căsătorie. El a mai fost căsătorit cu italianca Astrid, iar din mariajul lor a rezultat doi băieți: Andrea (29 de ani) și Alessandro (27 de ani). Cei doi au divorțat în anul 2018, iar de atunci, fostul sportiv nu credea că va mai ajunge să facă pasul cel mare. În urmă cu aproximativ 6 ani, Florin Răducioiu a cunoscut-o pe Andreea în Italia printr-un prieten comun. După o relație de prietenie, cei doi au decis să devină iubiți.

„Pe Andreea am cunoscut-o în Italia. La Milano. Eu mergeam tot timpul la Milano și mai ales la Brescia atunci. Printr-un prieten comun am cunoscut-o. Tot fotbalul ne-a unit. Eu n-am crezut că voi avea o soție româncă. Viața m-a dus pe alte meleaguri, sunt foarte fericit și e foarte importantă pentru mine Andreea. Pentru ce face pentru mine, că are grijă de mine, cum și eu am grijă de ea”, mai dezvăluia fostul internațional”, declara în trecut fostul internațional român pentru GSP.

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