Despărțire-ȘOC în showbiz! Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu și-au spus ADIO înainte de nuntă

De: Anca Chihaie 02/09/2025 | 11:54
Foto: social media
Showbizul autohton este zguduit de o nouă despărțire surprinzătoare. Fostul mare internațional de fotbal, Florin Răducioiu, trece printr-un moment dificil pe plan personal, după ce relația sa cu logodnica Andreea Albăstroiu a ajuns la final. Cei doi urmau să se căsătorească în acest an, însă planurile de nuntă au fost anulate, iar povestea lor de dragoste s-a încheiat înainte de a ajunge în fața altarului.

Florin Răducioiu, în vârstă de 54 de ani, a avut în ultimii ani o relație discretă, dar stabilă, cu Andreea, femeia care părea să îi fi readus echilibrul după un divorț dureros. Relația lor a durat aproape doi ani, timp în care au fost văzuți împreună în diverse momente publice, dar și în ipostaze care păreau să indice o apropiată viață de familie. Decizia de a se logodi și de a face pasul spre căsătorie părea un semn că lucrurile mergeau într-o direcție serioasă și definitivă. Totuși, viitorul planificat s-a destrămat brusc, iar cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate.

Informația despărțirii a venit ca o surpriză, întrucât anul acesta era așteptată o nuntă spectaculoasă, care ar fi adunat prieteni, familie și foști colegi de breaslă ai fostului sportiv. Răducioiu, care s-a remarcat ca unul dintre cei mai importanți atacanți ai Generației de Aur a fotbalului românesc, păruse în ultima perioadă extrem de fericit și împlinit pe plan personal. Însă, se pare că lucrurile s-au schimbat total iar cei doi au pus capăt relației, potrivit gsp.ro

”Pe Andreea am întâlnit-o în Italia, la Milano. Mă duceam frecvent la Milano și, în special, la Brescia. Printr-un prieten comun am ajuns să o cunosc. Fotbalul a fost ceea ce ne-a unit.

Am început să vorbim și, de acolo, a început relația noastră de șase ani. Andreea locuia lângă San Siro. Am dus-o la loja noastră, a gloriilor. Mergeam la meciuri în fiecare duminică și, astfel, s-a legat relația noastră”, a spus  Florin Răducioiu, la finalul anului 2024.

Florin Răducioiu nu este străin de încercările vieții sentimentale. În trecut, acesta a fost căsătorit timp de peste două decenii cu Astrid, alături de care are doi copii. Divorțul din 2018, survenit după o căsnicie de aproape 23 de ani, a fost un moment dificil pentru fostul fotbalist. De atunci, Răducioiu a fost discret în ceea ce privește viața sa privată, încercând să-și refacă echilibrul personal și să păstreze o relație cât mai apropiată cu fiii săi, Andrea și Alessandro.

Relația cu Andreea a părut, pentru multă vreme, începutul unei noi etape. Cei doi au trăit momente frumoase împreună, fiind adesea fotografiați în vacanțe sau la evenimente mondene, iar apropierea lor părea să ducă inevitabil către întemeierea unei noi familii. Cu toate acestea, viitorul planificat s-a schimbat radical, iar cuplul a decis să își încheie povestea înainte de a deveni oficial soț și soție.

