Andreea Albăstroiu, sexy-iubita lui Florin Răducioiu, se războiește cu fostul soț fugit în Italia. Condamnat la 8 ani și 6 luni ani de închisoare, Marian Zlotea s-a “evaporat” la Bologna, iar CANCAN.RO are toate detaliile. Vă prezentăm, în exclusivitate, motivul pentru care doi foști parteneri au ajuns la cuțite.

Florin Răducioiu a divorțat de italianca Astrid după 23 de ani de căsnicie. A părăsit domiciliul de la Brescia și a revenit în România în 2018. La câteva luni distanță, a întâlnit-o pe Andreea Albăstroiu, o femeie deșteaptă, cu un statut de invidiat. Aceasta lucra la Milano, ca secretar economic, pe un salariu de 2.300 de euro, plus cazare, mașină și alte costuri finanțate de către Statul român.

Condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare

Fostul soț al Andreei Albăstroiu este nimeni altul decât Marian Zlotea, ex-europarlamentar PDL și fost președinte al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor (ANSVSA). În anii săi de glorie, acesta era și un apropiat al președintelui Traian Băsescu. Ulterior, legătura dintre cei doi s-ar fi răcit.

Marian Zlotea a primit 8 ani și 6 luni de închisoare într-un dosar de corupție și a fugit în Italia, la Bologna, unde a solicitat un proces “corect”, tribunalul anulând mandatul de extrădare din România. Între timp, bărbatul s-a mai trezit cu o belea pe cap.

Andreea Albăstroiu i-a deschis proces

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, sexy-iubita lui Florin Răducioiu a înregistrat, prin intermediul avocatului, la Judecătoria Sectorului 1 București, un dosar care are ca obiect “exercitarea autorităţii părinteşti SUPLINIRE ACORD”.

Nu excludem ca procesul să fie unul de durată. Nu a fost stabilită, încă, o dată pentru prima înfățișare. Site-ul nr. 1 din România urmează, însă, să vă țină la curent cu desfășurarea diferendului dintre cei doi foști soți.

Probleme și în 2022 din cauza lui Marian Zlotea

Revenind la povestea de iubire dintre Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu, fostul mare internațional român s-a mutat, la un moment dat, în casa lui Marian Zlotea, alături de partenera lui. În momentul divorțului, Andreea și Zlotea nu au făcut partajul pentru imobilul de pe Strada Măicănești, acesta fiind pe numele ambilor foști soți.

În 2022, din cauza unei datorii de aproximativ 55.000 de euro pe care ANAF încerca să o recupereze de la Marian Zlotea, a fost pus sechestru pe casă, încercându-se scoaterea ei la licitație. Problema a fost că bărbatul și Andreea Albăstroiu nu au făcut partajul, astfel că procesul a fost blocat.

De ce a divorțat Florin Răducioiu

Altfel, în urmă cu mai multe luni, Florin Răducioiu a dezvăluit motivul pentru a divorțat de Astrid, femeia care i-a dăruit și doi copii.

“După 23 de ani, am hotărât în mod civilizat, de comun acord să ne separăm. Probabil s-a terminat dragostea între mine și soția mea. E o chestie delicată. Cred că amândoi am greșit. Și cred că n-am încercat mai mult să salvăm mariajul nostru, căsătoria. Din motive de muncă lucrurile s-au complicat foarte mult și n-am mai putut controla situația.

Am încercat să redresăm totul, dar… Reproșuri sunt, e clar că și eu am reproșuri față de ea. Probabil că și faptul că ne-am îndepărtat a fost un motiv în plus”, a spus Florin Răducioiu, în trecut, la Antena 1.

Florin Răducioiu are 21 de goluri în 40 de selecţii în reprezentativa de fotbal a României. De-a lungul carierei, a evoluat pentru Dinamo, Bari, hellas Verona, Brescia, AC Milan, Espanyol, West Ham United, VfB Stuttgart, Monaco şi Creteil.

