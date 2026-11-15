Portarul Jesus Owono și-a aflat pedeapsa la aproape 2 săptămâni de la moartea lui Jesus de Miguel. Federaţia Spaniolă de Fotbal a dat verdictul

La aproape două săptămâni de la moartea fotbalistului Jesus de Miguel, portarul implicat în tragedie și-a primit sentința. Comisia de Disciplină a aplicat pedeapsa maximă în cazul lui Jesus Owono. Ce presupune această decizie?

Portarul din Guineea Ecuatorială, în vârstă de 25 de ani, a primit pedeapsa maximă. Acesta a fost sancționat de Comisia de Disciplină, după ce, în urmă cu aproape două săptămâni, în timpul meciului dintre CD Tenerife și FC Andorra, Jesus Owono s-a ciocnit violent cu Jesus de Miguel. El a fost transportat la spital, însă medicii nu l-au mai putut salva. Federația Spaniolă de fotbal a dat verdictul, astfel că portarul va fi suspendat timp de 12 etape. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Verdict dur pentru portarul Jesus Owono

Comisia de Disciplină a decis pentru Jesus Owono o suspendare maximă de 12 etape. Aceasta este cea mai severă sancțiune prevăzută în regulament pentru o acțiune violentă împotriva unui adversar în timpul meciului. Astfel, portarul nu mai are voie să fie pe teren până nu își ispășește pedeapsa.

„Comisia de Disciplină, în calitate de organ independent în cadrul structurii federative, a decis să-l sancţioneze pe Jesús Lázaro Ferrer Owono, jucător al FC Andorra, cu o suspendare de douăsprezece meciuri, pentru fapta comisă în meciul CD Tenerife – FC Andorra. Douăsprezece meciuri reprezintă cea mai severă sancţiune pe care Codul Disciplinar o permite pentru faptele descrise în procesul-verbal arbitral. Procesul-verbal este singurul document care figurează în dosarul procedurii disciplinare şi, doar pe baza acestor informaţii privind fapta, comisia trebuie să stabilească sancţiunea. Procesul-verbal descrie o acţiune violentă, cu piciorul ridicat şi forţă excesivă, în timp ce mingea era disputată. Având în vedere aceste circumstanţe, comisia a considerat că faptele se încadrează în articolul 102 din Codul Disciplinar. De asemenea, consecinţele ulterioare ale acţiunii, care sunt, de asemenea, reflectate în procesul-verbal şi sunt publice şi notorii, au fost luate în considerare pentru a agrava sancţiunea până la nivelul maxim permis de normă. În niciun caz comisia nu poate depăşi pragul prevăzut în mod expres în articolul pe care îl aplică”, arată comunicatul comisiei.

Ce a transmis portarul după moartea lui Jesus de Miguel

Portarul a trecut prin clipe dificile. A fost surprins imediat după meci în vestiar plângând. Jesus a transmis că sunt cele mai grele momente din viața lui și regretă cele întâmplate. Mai mult decât atât, după confirmarea decesului, a spus că este alături de familia îndoliată.

„Acestea sunt cele mai grele zile din viața mea. Simt o durere imensă din cauza pierderii lui Jesus. Mă gândesc la el, la familia lui și la toți oamenii care l-au iubit”, a spus Jesus Owono.

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Ce a făcut portarul Jesús Owono în timp ce medicii încercau să-i salveze viața lui Jesús De Miguel