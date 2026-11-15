Portarul Jesus Owono și-a aflat pedeapsa la aproape 2 săptămâni de la moartea lui Jesus de Miguel. Federaţia Spaniolă de Fotbal a dat verdictul

Portarul Jesus Owono și-a aflat pedeapsa la aproape 2 săptămâni de la moartea lui Jesus de Miguel. Federaţia Spaniolă de Fotbal a dat verdictul
Galerie Foto 5
Jesus Owono/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

La aproape două săptămâni de la moartea fotbalistului Jesus de Miguel, portarul implicat în tragedie și-a primit sentința. Comisia de Disciplină a aplicat pedeapsa maximă în cazul lui Jesus Owono. Ce presupune această decizie?

Portarul din Guineea Ecuatorială, în vârstă de 25 de ani, a primit pedeapsa maximă. Acesta a fost sancționat de Comisia de Disciplină, după ce, în urmă cu aproape două săptămâni, în timpul meciului dintre CD Tenerife și FC Andorra, Jesus Owono s-a ciocnit violent cu Jesus de Miguel. El a fost transportat la spital, însă medicii nu l-au mai putut salva. Federația Spaniolă de fotbal a dat verdictul, astfel că portarul va fi suspendat timp de 12 etape. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Verdict dur pentru portarul Jesus Owono

Comisia de Disciplină a decis pentru Jesus Owono o suspendare maximă de 12 etape. Aceasta este cea mai severă sancțiune prevăzută în regulament pentru o acțiune violentă împotriva unui adversar în timpul meciului. Astfel, portarul nu mai are voie să fie pe teren până nu își ispășește pedeapsa.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„Comisia de Disciplină, în calitate de organ independent în cadrul structurii federative, a decis să-l sancţioneze pe Jesús Lázaro Ferrer Owono, jucător al FC Andorra, cu o suspendare de douăsprezece meciuri, pentru fapta comisă în meciul CD Tenerife – FC Andorra. Douăsprezece meciuri reprezintă cea mai severă sancţiune pe care Codul Disciplinar o permite pentru faptele descrise în procesul-verbal arbitral.

Procesul-verbal este singurul document care figurează în dosarul procedurii disciplinare şi, doar pe baza acestor informaţii privind fapta, comisia trebuie să stabilească sancţiunea. Procesul-verbal descrie o acţiune violentă, cu piciorul ridicat şi forţă excesivă, în timp ce mingea era disputată. Având în vedere aceste circumstanţe, comisia a considerat că faptele se încadrează în articolul 102 din Codul Disciplinar.

De asemenea, consecinţele ulterioare ale acţiunii, care sunt, de asemenea, reflectate în procesul-verbal şi sunt publice şi notorii, au fost luate în considerare pentru a agrava sancţiunea până la nivelul maxim permis de normă. În niciun caz comisia nu poate depăşi pragul prevăzut în mod expres în articolul pe care îl aplică”, arată comunicatul comisiei.

Jesus de Miguel/ sursa foto: social media

Jesus de Miguel/ sursa foto: social media

Ce a transmis portarul după moartea lui Jesus de Miguel

Portarul a trecut prin clipe dificile. A fost surprins imediat după meci în vestiar plângând. Jesus a transmis că sunt cele mai grele momente din viața lui și regretă cele întâmplate. Mai mult decât atât, după confirmarea decesului, a spus că este alături de familia îndoliată.

„Acestea sunt cele mai grele zile din viața mea. Simt o durere imensă din cauza pierderii lui Jesus. Mă gândesc la el, la familia lui și la toți oamenii care l-au iubit”, a spus Jesus Owono.

VEZI ȘI: Cauza morții lui Jesús de Miguel. Fotbalistul s-a stins din viață în urma unei ciocniri violente cu portarul echipei adverse

Ce a făcut portarul Jesús Owono în timp ce medicii încercau să-i salveze viața lui Jesús De Miguel

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu, la 14 ani de la divorț. Cum și-a refăcut viața
Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu, la 14 ani de la divorț. Cum și-a refăcut viața
Un fotbalist de 22 de ani a murit pe teren, în timpul unui antrenament. Ce a dus la decesul tânărului
Un fotbalist de 22 de ani a murit pe teren, în timpul unui antrenament. Ce a dus la decesul tânărului
Ionuț Radu, mesaj dur după scandalul de la echipa națională: „Nu am întors spatele României”
Ionuț Radu, mesaj dur după scandalul de la echipa națională: „Nu am întors spatele României”
Reușită nouă pentru Cristi Chivu! Ce premiu important a primit antrenorul la Parma: „O emoție pură”
Reușită nouă pentru Cristi Chivu! Ce premiu important a primit antrenorul la Parma: „O emoție pură”
O sportivă de 22 de ani a murit în timpul unei competiții. Familia a transformat tragedia într-o șansă la viață pentru alți oameni
O sportivă de 22 de ani a murit în timpul unei competiții. Familia a transformat tragedia într-o șansă la viață pentru alți oameni
Despăgubiri uriașe pentru un spital, după moartea unei paciente! Femeia a căzut din pat
Mediafax
Despăgubiri uriașe pentru un spital, după moartea unei paciente! Femeia a căzut din pat
Ștefan Popescu anticipează schimbări radicale în Franța: Există o masă critică aptă să o aducă la putere pe Marine Le Pen
Gandul.ro
Ștefan Popescu anticipează schimbări radicale în Franța: Există o masă critică aptă să o aducă la putere pe Marine Le Pen
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Prosport.ro
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
Mediafax
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Prosport.ro
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia
Click.ro
Ce face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Digi24
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Promotor.ro
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
go4it.ro
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Descopera.ro
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Go4Games
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Ion Cristoiu: Cei doi mari câștigători ai mitingului din București – AUR și PSD
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Cei doi mari câștigători ai mitingului din București – AUR și PSD
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Mediafax Spania
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.