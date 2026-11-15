Povestea de amor care l-a lăsat mut de admirație pe Cătălin Oprișan: „Pentru mine, domnul Fodor este pe un piedestal”

Are umorul la el, poveștile savuroase nu-i lipsesc, iar amintirile din lumea sportului și a showbizului se transformă, în prezența lui, în adevărate momente de spectacol! Cătălin Oprișan a venit la CANCAN EXCLUSIV și a făcut deliciul publicului cu dezvăluiri și replici spumoase. De la bărbații pe care îi consideră demni de invidiat pentru frumusețile pe care le-au avut alături, până la întâmplări despre vedete, filme și vremurile în care o fotografie din catalogul Neckermann era suficientă pentru a aprinde imaginația, jurnalistul a demonstrat încă o dată că este un adevărat one-man show!

Dincolo de carisma și aparițiile sale pline de haz, Cătălin Oprișan are în spate o carieră impresionantă. A debutat în presa scrisă la începutul anilor ’90, la revista pentru adolescenți „Salut”, după care s-a orientat către jurnalismul sportiv. A colaborat cu publicații importante, precum „Jurnalul Național” și „Gazeta Sporturilor”, unde, în anul 2000, la doar 24 de ani, a devenit cel mai tânăr redactor-șef al ziarului.

„Noi mâncam eugenii, ce naiba vorbim?! Ne uitam în Neckermann, vedeam și noi câte un sutien și înnebuneam!”

Legătura sa cu televiziunea datează încă din copilărie. În 1981, apărea deja în emisiunea „Lumea Copiilor”, iar peste ani avea să devină unul dintre personajele îndrăgite ale matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde și-a pus în valoare talentul de povestitor și stilul inconfundabil. Interviul integral cu Cătălin Oprișan poate fi urmărit duminică, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube CANCAN, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, moderată de Raluca Bădică. Pregătiți-vă pentru o ediție cu povești memorabile, dezvăluiri neașteptate și mult umor! (Cătălin Oprișan: de la Cuza la Insula Iubirii, tot ce nu știai | CANCAN EXCLUSIV)

CANCAN: Sunt cumva niște bărbați pe care tu ești „invidios”? Care sunt aceia?

Cătălin Oprișan: Da, sunt câțiva! Dinu Maxer, tot respectul! Noi nici nu știam când dumnealui a prezentat-o omenirii pe Nicoleta Luciu. Mai văzusem așa ceva doar la Samantha Fox, cred. 1-0 pentru el! Aurelian Temișan, am mai spus-o și i-am spus-o și lui, pentru prestația din filmul „A doua cădere a Constantinopolului”, alături de doamna Loredana Groza, a avut un impact nimicitor. A fost primul care a văzut-o pe doamna Loredana ușor dezbrăcată și, cine știe, la câte duble au tras… Că așa se fac filmele! Ștefan Bănică Jr., cu doamna Oana Sârbu, în „Liceenii”, după Revoluție, când ea avea un poster cu Michael Jackson pe perete. Să nu-l uităm nici pe domnul Fodor, alături de Catrinel Menghia. Domnul Fodor este, pentru mine, undeva sus, pe piedestal! Este vorba despre Catrinel Menghia. Noi mâncam eugenii, ce naiba vorbim?! Ne uitam în Neckermann, vedeam și noi câte un sutien și înnebuneam! Oamenii aceștia sunt avansați rău de tot. Ei sunt și or mai fi și alții care ne-au prezentat frumusețile țării!”

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