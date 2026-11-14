Marina Voica, din nou la spital! Cum arată artista după problemele de sănătate din ultima perioadă

Marina Voica, din nou la spital! Cum arată artista după problemele de sănătate din ultima perioadă
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La 90 de ani, Marina Voica se confruntă în continuare cu probleme de sănătate. CANCAN.RO a intrat în posesia unor fotografii realizate ieri, 13 noiembrie, în incinta Spitalului Militar. Artista a fost internată din nou ieri, în jurul orei 11:00, la secția de Neurologie.Avem imagini recente cu îndrăgita cântăreață, care arată cum se prezintă aceasta în momentul de față, după toate problemele medicale din ultima perioadă.

Ultimele săptămâni nu au fost deloc ușoare pentru Marina Voica. Artista a ajuns la spital după ce a acuzat amețeli puternice și o stare accentuată de slăbiciune. Ulterior, medicii au externat-o, urmând ca aceasta să continue recuperarea. Numai că, la scurt timp, cântăreața a ajuns din nou la spital. Pe 13 noiembrie, în jurul orei 11:00, Marina Voica a fost internată la Spitalul Militar, pe secția de Neurologie.

Imagini recente cu Marina Voica din spital.

Marina Voica, din nou la spital

Iar pe lângă vestea că a ajuns din nou pe mâna medicilor, CANCAN.RO a primit și imagini recente cu Marina Voica, surprinse în spital. Chiar și în aceste momente, artista nu renunță la eleganța care a consacrat-o. Îmbrăcată într-o haină neagră cu pălăria asortată și geanta așezată în brațe, aceasta își păstrează stilul inconfundabil. Totuși, fotografiile lasă să se vadă și trecerea anilor. La cei 90 de ani, chipul artistei pare mai obosit și se poate observă că este mult mai slăbită. Chiar dacă nu mai este în lumina reflectoarelor, Marina Voica rămâne atentă la felul în care se prezintă.

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Problemele medicale nu sunt o noutate pentru cântăreață. În 2021, Marina Voica a trecut printr-o intervenție chirurgicală pe cord deschis, la Brașov. Operația a fost una dificilă, mai ales că artista avea deja o vârstă înaintată, însă a reușit să treacă peste acel moment.

Acum, la 90 de ani, admiratorii așteaptă vești bune despre starea sa și speră ca artista să își recapete cât mai repede puterile.

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