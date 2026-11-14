Se strică sărbătorile lui Ștefan Hrușcă? Un nou proces reaprinde războiul colindelor de sute de mii de lei

Se strică sărbătorile lui Ștefan Hrușcă? Un nou proces reaprinde războiul colindelor de sute de mii de lei
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De ani buni, românii nici nu concep să înceapă sărbătorile de iarnă fără colindele lui Ștefan Hrușcă. Iată însă că primul colindător al țării, cum a fost surpanumit,  va veni în România nu doar ca să ne încânte cu muzica lui, ci mai ales ca să rezolve un conflict mai vechi care îi dă mari bătăi de cap, cu despăgubiri de 400.000 de lei la mijloc! CANCAN.RO  a aflat că disputa dintre el și casa de discuri Electrecord este departe de a se fi terminat, ba chiar în scandal a apărut și un executor judecătoresc. 

Multă vreme, Ștefan Hrușcă și Electrecord au colaborat fără probleme, însă în ultimii ani aceștia nu s-au mai înțeles când a venit vorba despre împărțeala banilor, așa că disputa s-a mutat în instanță.

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Problemele au apărut din cauza drepturilor asupra unor înregistrări și cum au fost valorificate acestea în online. Hrușcă a susținut că nu i s-a cerut acordul pentru valorificarea muzicii lui pe internet.

Procesul a început în urmă cu mai mulți ani, însă în 2023 artistul a obținut prima sentință favorabilă, atunci când s-a vorbit despre valoarea unor despăgubiri de 400.000 de lei, cât și interzicerea difuzării unor interpretări de-ale sale de către Electrecord.

Iată că nici măcar acum, la final de 2026, acest scandal nu s-a încheiat.

Hrușă a câștigat procesul, nu și banii

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, desi artistul a câștigat procesul, Electrecord a refuzat să plătească suma pretinsă de Hrușcă, motiv pentru care a intervenit executorul judecătoresc la mijloc!

Electrecord nu s-a lăsat, așa că a deschis o nouă cale de atac împotriva lui Hrușcă. Este vorba despre un nou proces înregistrat la Judecătoria Sectorului 3 prin care încearcă să răstoarne decizia.

Una peste alta, artistul a postat în urmă cu doar câteva zile un mesaj pentru fanii săi, în care își anunță victoria, desi lupta cu Electrecord continua în instanță, următorul termen fiind pe 7 decembrie.

„Cred că vă datorez o explicație. După ani îndelungați de procese, justiția din România mi-a confirmat definitiv drepturile asupra creațiilor și înregistrărilor mele. Din păcate, o parte importantă a catalogului meu muzical a fost distribuită și exploatată în mediul digital fără acordul meu. Pentru a putea începe un nou capitol, a fost necesar să solicit retragerea distribuțiilor neautorizate, să identific toate entitățile implicate și să clarific situația fiecărui album și a fiecărei înregistrări. Este un proces complex, care necesită timp și răbdare, dar care îmi permite să reconstruiesc distribuția muzicii mele pe baze corecte, cu respectarea drepturilor care îmi aparțin”, a transmis Ștefan Hrușcă.

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