Nunta fetei lui Ilie Bolojan a acaparat Oradea. Orașul e conectat la evenimentul din familia fostului premier

Oradea a devenit sâmbătă punctul de atracție al unui eveniment important din familia lui Ilie Bolojan. Lucia Maria, fiica cea mare a fostului premier, și-a unit destinele cu Daniel Bota, iar nunta nu a trecut deloc neobservată. Alaiul de invitați a traversat centrul orașului, în ținute de gală. Printre participanți s-au aflat și nume cunoscute din PNL.

Zi importantă în familia lui Ilie Bolojan! Fiica cea mare a liderului liberal, Lucia Maria, s-a căsătorit sâmbătă, 14 noiembrie, cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor. Evenimentul a avut loc la Oradea, oraș strâns legat de cariera politică și administrativă a fostului premier.Nunta a atras atenția și dincolo de cercul familiei și al apropiaților.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, după cununia civilă de la Primăria Oradea, invitații au pornit în alai prin centrul orașului, îndreptându-se spre următorul moment al ceremoniei. Străzile pietonale au fost pline de nuntași îmbrăcați în haine elegante, iar trecătorii au putut urmări desfășurarea evenimentului.

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan a adunat nume importante din PNL

Nu doar ținutele invitaților au atras privirile, ci și lista participanților. La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai Partidului Național Liberal, printre care primarul Oradei, Florin Birta. Pentru Ilie Bolojan, ziua de sâmbătă a fost una specială, în care a avut rolul de socru mic.

Așa cum se poate observa și în imaginile publicate de Gândul, alaiul a fost unul numeros. Bărbații au ales costume elegante, unele completate de papioane, în timp ce doamnele au mizat pe rochii de seară, în culori precum vișiniu, negru sau albastru.

De altfel, interesul pentru eveniment a fost alimentat și de prezența unor nume cunoscute din politica românească. Printre participanții s-au numărat Dan Motreanu, Mihai Jurca și Ciprian Ciucu.

Unde a avut loc nunta Luciei Maria Bolojan

Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea, iar ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica cu Lună, una dintre clădirile emblematice ale orașului. Ulterior, petrecerea a fost programată la Palazzo Grand Hall, o locație pentru evenimentele private.

Lucia Maria Bolojan are 30 de ani și este arhitectă, în timp ce Daniel Bota, în vârstă de 34 de ani, are un trecut în fotbalul bihorean. Acesta a făcut parte din lotul echipei FC Bihor în 2013, pe vremea când formația evolua în Liga a II-a.

Deși evenimentul a adus laolaltă mai multe nume din lumea politică, reprezentanții PNL au ținut să precizeze că nu este vorba despre o nuntă de partid. Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al formațiunii, a transmis că evenimentul este unul privat.

Gândul a publicat imagini și detalii de la eveniment. Materialul integral poate fi citit AICI.

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