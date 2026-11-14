Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale

Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale
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Zi importantă în familia lui Ilie Bolojan! Fiica cea mare a fostului premier, Lucia Maria Bolojan, își unește astăzi destinul cu alesul inimii sale, Daniel Bota. Evenimentul are loc astăzi în Oradea, iar petrecerea de nuntă este organizată într-unul dintre localurile de lux ale orașului. Fostul șef al Executivului s-ar fi implicat personal în pregătirile pentru marele nuntă.

Lucia Maria și Daniel Bota ar avea o relație de lungă durată, cei doi cunoscându-se încă din perioada liceului, când au fost colegi. Mirele este originar din zona Munților Apuseni și a avut, în trecut, o carieră în fotbal. În 2013, acesta figura în lotul echipei FC Bihor, care evolua atunci în Liga a II-a. Ulterior, s-a retras din sport și s-a orientat către mediul privat, unde activează în prezent ca antreprenor.

Mirii vor avea două perechi de nași: Victor și Lavinia Puternity, respectiv Andrei și Iulia Săftescu, conform Gândul.ro.

Ceremonia religioasă are loc la Biserica cu Lună, unul dintre cele mai cunoscute obiective ale orașului Oradea. După cununie, mirii și invitații vor merge la Palazzo Grand Hall, locația aleasă pentru petrecerea de nuntă. Localul de lux are o capacitate de aproximativ 400 de persoane, iar printre participanți se numără rude, prieteni, oameni de afaceri și persoane din lumea politică.

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Cu ce se ocupă Lucia Maria Bolojan, fiica lui Ilie Bolojan

Departe de lumea politică în care activează tatăl său, Lucia Maria și-a construit propriul parcurs profesional. Aceasta este arhitectă și a absolvit Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara.

După finalizarea studiilor, tânăra a colaborat cu birouri de arhitectură din România și din străinătate, fiind implicată în proiecte pentru clienți din mai multe țări. Printre acestea se numără Italia, Marea Britanie, Germania, Israel și Spania, iar activitatea sa profesională s-a extins inclusiv către Asia de Est.

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