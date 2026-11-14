Andrei Rotaru pleacă din casa părinților. A luat decizia în urmă cu puțin timp: ”Adio, Brașov!”

Andrei Rotaru a trecut printr-o perioadă dificilă după despărțirea definitivă de Cristina Petre. Fostul concurent de la Insula Iubirii s-a mutat la Brașov, alături de familia sa, dar a anunțat că este timpul pentru o schimbare. Bărbatul a făcut anunțul în mediul online.

Andrei Rotaru a devenit cunoscut publicului în urma participării sale cu Cristina Petre la Insula Iubirii, sezonul șapte. Cei doi au ales să meargă pe drumuri separate la începutul acestui an, la scurt timp după întoarcerea din vacanța din Bali. Fostul concurent s-a mutat la Brașov pentru a scăpa de griji, iar acum a anunțat că pleacă din oraș. Bărbatul a explicat prin intermediul unui videoclip că începe o viață nouă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Fostul concurent de la Insula Iubirii pleacă din Brașov

Andrei Rotaru s-a filmat în fața Bisericii Negre din Brașov, acolo unde spune că s-a rugat enorm pentru liniștea sa și pentru a trece peste perioada grea pe care a avut-o.

Fostul partener al Cristinei Petre și-a amintit de toate străzile pe care s-a plimbat, însă a precizat că este momentul pentru o schimbare. Acesta nu a dezvăluit deocamdată unde urmează să se mute, dar a ținut să-i mulțumească mamei sale pentru grija pe care i-a purtat-o.

„Adio, Brașov. Mulțumesc că m-ai făcut bine, mulțumesc mamei mele că a avut grijă de mine și acum pot să plec. Asta este ultima seară când privesc Brașovul (…) Aceleași străzi pe care m-am plimbat (…) Ai fost liniștea de care am avut nevoie, este rândul meu să fiu responsabil singur și să încep o viață nouă”, a spus Andrei Rotaru, pe rețelele de socializare.

Cristina Petre este gata să iubească din nou

După ce au decis să meargă pe drumuri separate, Cristina Petre a făcut un anunț important. Aflată în vacanță, în Londra, fosta lui Andrei Rotaru a explicat în mediul online că este gata să iubească din nou, transmițând acest gând către Univers.

„Am trimis dorința către cer. Restul… la timpul potrivit. Iubesc liniștea, dar nu sunt neapărat nici cel mai mare fan al singurătății, așa că îl las pe Dumnezeu să decidă pentru mine, eu sunt pregătită”, a declarat Cristina Petre, pe Instagram.

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