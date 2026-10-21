Vacanța Cristinei Petre s-a transformat într-un coșmar. Fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a îmbolnăvit în Anglia

Vacanța Cristinei Petre s-a transformat într-un coșmar. Fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a îmbolnăvit în Anglia
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Cristina Petre s-a confruntat cu probleme de sănătate în vacanța petrecută în Anglia / Sursa foto: Colaj Cancan
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Cristina Petre, fosta concurentă de la „Insula iubirii”, a revenit în Marea Britanie, țară în care mai ajunsese cu doi ani în urmă. De această dată, șatena și-a vizitat sora, care locuiește acolo. Totuși, ea nu a reușit să se bucure de această deplasare așa cum și-ar fi dorit.

Fosta parteneră a lui Andrei Rotaru a anunțat recent că a plecat din nou în Regatul Unit, după vizita pe care o făcuse acolo cu doi ani în urmă. Destinația a fost aleasă și pentru a-și revedea sora, care locuiește în Marea Britanie și de care este foarte apropiată.

Cristina Petre a ajuns să se confrunte cu un episod de răceală

Sejurul fostei concurente de la „Insula iubirii” nu a decurs așa cum își imaginase. Șatena s-a confruntat cu simptomele unei răceli la scurt timp după sosire. Din cauza stării de sănătate, ea a fost nevoită să își petreacă zilele în casă, renunțând temporar la plimbările și obiectivele turistice pe care își propusese să le descopere.

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„Vă ziceam ieri că mă încearcă o răceală… (…) Sunt oficial țintuită la domiciliu, așa că vacanța mea s-a transformat în hibernare: stau la căldurică și încerc să-mi revin. Dar dacă tot am ajuns în Anglia, am zis să iau și eu un virus original de aici, nu? Cu febră, durere, usturime în gât (…) tot pachetul să fie treaba treabă. Eu cu vacanța, vacanța cu mine. Doar că momentan ne distrăm din pat”, a scris Cristina Petre, pe Instagram.

Cristina Petre s-a îmbolnăvit chiar în timpul vacanței / Sursa foto: Social media

Cu doar câteva săptămâni în urmă, Cristina Petre a trecut printr-un moment critic, după ce procedura medicală la care fusese supusă a fost urmată de complicații grave, care i-au pus viața în pericol.

Ce mesaj a publicat Cristina Petre pentru Iustina Loghin

Iustina Loghin, cunoscută din sezonul 8 al emisiunii „Insula iubirii”, a împlinit astăzi 29 de ani. Cu această ocazie, Cristina Petre i-a dedicat o urare specială în mediul online, cele două foste concurente păstrând legătura și după încheierea experienței din Thailanda.

„La mulți ani! Să-ți fie viața la fel de frumoasă și senină ca sufletul tău, să te bucuri de familia ta minunată și să ai parte de o vacanță perfectă, plină de zâmbete și amintiri frumoase! Te îmbrățișez cu drag”, a mai scris șatena, pe Instagram.

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