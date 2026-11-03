Primele imagini cu Cristina Petre de la Insula Iubirii și sora ei! Ce relație au cele două

Primele imagini cu Cristina Petre de la Insula Iubirii și sora ei! Ce relație au cele două
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Cristina Petre
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Cristina Petre, fosta concurentă a emisiunii „Insula Iubirii”, le-a oferit urmăritorilor din mediul online o imagine mai puțin cunoscută din viața sa personală. De această dată, vedeta a apărut într-un videoclip alături de sora ei, cu care a demonstrat că are o legătură specială. Cele două au atras atenția internauților, mai ales că până acum nu au fost surprinse atât de des împreună în mediul online.

Fosta soție a lui Andrei Rotaru a publicat un clip în care dansează alături de sora sa pe ritmurile unei melodii cunoscute. Momentul a fost unul relaxat și plin de energie, iar imaginile au stârnit curiozitatea celor care o urmăresc pe Cristina. Apariția celor două a scos la iveală o latură mai puțin expusă a fostei concurente, cea în care familia și momentele petrecute alături de cei dragi ocupă un loc important.

Primele imagini cu Cristina Petre de la Insula Iubirii și sora ei

Deși Cristina Petre este destul de activă pe rețelele de socializare, viața membrilor familiei sale nu este prezentată la fel de frecvent. Tocmai de aceea, videoclipul în care apare alături de sora ei a reprezentat o surpriză pentru urmăritori. Cele două au demonstrat că se simt foarte bine împreună și că distanțele sau diferențele dintre ele nu le afectează relația.

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Sora Cristinei Petre este căsătorită și are un băiețel, care apare deseori în fotografiile și videoclipurile distribuite de fosta concurentă. De altfel, Cristina a fost surprinsă în repetate rânduri în compania nepotului său și a mamei, semn că petrece destul de mult timp alături de familie.

Cristina Petre și sora sa

Chiar dacă cele două surori au personalități diferite și și-au construit propriile vieți, legătura dintre ele a rămas una puternică. Întâlnirile sunt cu atât mai importante cu cât nu locuiesc împreună, astfel că fiecare ocazie de a petrece timp una în compania celeilalte este apreciată.

În ultimii ani, Cristina Petre a trecut prin mai multe schimbări importante în viața personală. După separarea de Andrei Rotaru, fostul său soț, aceasta a început un nou capitol, în care a încercat să își regăsească echilibrul și să lase în urmă momentele dificile.

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