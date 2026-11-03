Ce s-a ales de Andreea, mama gemenilor din Ploiești! Cum își trăiește viața după cinci ani de la tragedie

Au trecut cinci ani de la tragedia din Ploiești, în care doi copii gemeni și-au pierdut viața după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc. Mama lor, Andreea, care a fost condamnată la închisoare pentru ucidere din culpă, a fost eliberată înainte de termen și a revenit în mediul online, unde publică frecvent imagini și videoclipuri din viața sa.

Andreea Violeta Vizu este activă în special pe TikTok, unde împărtășește diferite momente din viața de zi cu zi. Recent, femeia a publicat un videoclip în care dansează pe o melodie de jale, iar imaginile au provocat reacții în rândul utilizatorilor platformei.

Cum își petrece timpul mama gemenilor din Ploiești

După eliberarea din penitenciar, Andreea a revenit pe rețelele sociale, unde postează frecvent videoclipuri în care apare dansând sau ascultând muzică.

Potrivit Spynews, una dintre cele mai recente postări o surprinde dansând pe o melodie de jale.

Imaginile au atras comentarii din partea internauților, iar unii dintre aceștia au îndemnat la mai multă înțelegere față de femeie.

„Nu mai fiți așa răi… Nu suntem sfinți niciunul! Cine ne dă dreptul să judecăm noi? Există un Dumnezeu și le vede pe toate!”, a scris o persoană în secțiunea de comentarii.

În vara acestui an, Andreea a publicat și fotografii dintr-o vacanță la mare, în care apărea zâmbind și relaxându-se.

Ulterior, femeia s-a filmat cu lacrimi în ochi, pe fundalul melodiei „Plânge cerul pentru tine”, interpretată de Nicolae Guță.

De asemenea, mai mulți urmăritori au întrebat-o dacă s-a mutat în Italia, însă Andreea nu a oferit un răspuns clar.

Tragedia din Ploiești, în urma căreia au murit doi copii

În august 2021, doi copii gemeni, o fetiță și un băiețel în vârstă de doi ani, au murit după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc situat pe Bulevardul Republicii din Ploiești.

Potrivit informațiilor apărute în timpul anchetei, copiii ar fi urcat pe o masă aflată lângă o fereastră deschisă, într-un moment în care nu erau supravegheați.

În acel timp, mama lor se afla într-o altă cameră și participa la o transmisiune în direct pe o rețea de socializare.

Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut salva viața celor doi copii.

În septembrie 2022, Judecătoria Ploiești a condamnat-o pe Andreea la trei ani de închisoare cu suspendare. Ulterior, procurorii au contestat hotărârea, iar în februarie 2023, Curtea de Apel Ploiești a decis definitiv condamnarea femeii la trei ani de închisoare cu executare.

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