Nicoleta Luciu, mesaj cu subînțeles după zvonurile de divorț! Ce se întâmplă în relația cu soțul ei

Nicoleta Luciu, mesaj cu subînțeles după zvonurile de divorț! Ce se întâmplă în relația cu soțul ei
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Căsnicia Nicoletei Luciu, sub semnul întrebării / Sursa foto: Colaj Cancan
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O serie de postări recente ale Nicoletei Luciu au stârnit numeroase reacții în rândul urmăritorilor săi. Mesajele publicate de vedetă au ridicat semne de întrebare cu privire la relația cu soțul său, iar unii fani se întreabă dacă cei doi trec printr-o perioadă dificilă, care ar putea duce chiar la o despărțire.

Povestea de dragoste dintre Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo a început în urmă cu mai bine de 20 de ani. În 2012, cei doi au făcut pasul cel mare și au devenit soț și soție. Împreună au patru copii, iar actrița a ales să se îndepărteze de viața mondenă pentru a se dedica familiei.

În ultima perioadă, vedeta a început să fie din nou prezentă în spațiul public, atât prin intermediul unui podcast pe care îl prezintă, cât și prin postările pe care le împărtășește frecvent cu urmăritorii săi din mediul online.

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Nicoleta Luciu, în pragul unei despărțiri de Zsolt Csergo?

În ultima perioadă, mai multe vedete din România au ajuns la separare, printre acestea numărându-se Andreea Popescu și Rareș Cojoc, dar și Angela Martini și Dragoș Săvulescu. Acum, atenția publicului s-a îndreptat către Nicoleta Luciu, după ce câteva declarații făcute de aceasta în mediul online au alimentat speculațiile privind o posibilă despărțire de soțul său.

Totul a pornit de la un clip video distribuit recent de actriță pe rețelele de socializare, însoțit de un text cu un ton neașteptat de tranșant. Deși Nicoleta nu a menționat nicio persoană și nu a oferit explicații concrete despre situația la care face referire, cuvintele sale i-au determinat pe urmăritori să se întrebe dacă mesajul nu are legătură chiar cu propria căsnicie.

– N-aș suporta să te văd cu altul!

– Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam, a scris Nicoleta Luciu, pe Instagram.

Nicoleta Luciu a publicat un mesaj cu subînțeles / Sursa foto: Social media

Actrița a mai publicat un mesaj cu subînțeles

Nicoleta Luciu a revenit cu o altă postare pe Instagram, care a atras atenția celor care îi urmăresc activitatea. De această dată, vedeta s-a filmat în timp ce se afla la volan, purtând o glugă pe cap. Videoclipul a fost însoțit de melodia „Impossible”, interpretată de James Arthur.

Pe lângă imaginile publicate, Nicoleta Luciu a transmis și un gând cu o puternică încărcătură emoțională. Ea a sugerat că cele mai intense sentimente pot aduce și cea mai mare suferință.

Vedeta a dat naștere speculațiilor / Sursa foto: Social media

„Ce iubești cel mai mult doare cel mai tare…”, a fost mesajul transmis de Nicoleta Luciu.

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