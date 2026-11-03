Nuntă în plan pentru Florin Ristei și Ramona? Ce a spus artistul despre pasul cel mare

Nuntă în plan pentru Florin Ristei și Ramona? Ce a spus artistul despre pasul cel mare
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Florin Ristei
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Florin Ristei a oferit noi declarații despre relația pe care o trăiește alături de Ramona Andreea. Cei doi formează un cuplu de mai multe luni, iar artistul a făcut mărturisiri despre planurile sale de viitor în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Invitat în ediția din 2 noiembrie a emisiunii de la Antena 1, Florin Ristei a avut un schimb de replici cu Maria Dragomiroiu, moment în care a vorbit despre relația sa și a lăsat să se înțeleagă că ia în calcul căsătoria. Deși nu a stabilit un astfel de pas pentru viitorul apropiat, artistul nu exclude posibilitatea de a ajunge în fața altarului alături de partenera sa.

Florin Ristei spune că a trecut la un nou nivel în relație

În timpul discuției din platoul emisiunii, Florin Ristei a dezvăluit că viața sa personală s-a schimbat semnificativ. Artistul a vorbit despre faptul că nu mai este singur și că relația cu Ramona Andreea a evoluat.

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Florin Ristei: „Nu mai suntem vecini, am părăsit zona! M-am mutat mai aproape, aici. Am trecut la alt statut. Nu mai sunt singur!”

Declarația sa a stârnit imediat reacția Mariei Dragomiroiu, care a vrut să afle dacă artistul s-a căsătorit deja.

Maria Dragomiroiu: „Stai puțin, te-ai însurat?!”

Florin Ristei: „Nu încă!”

La rândul său, interpreta de muzică populară a mărturisit că ar participa cu drag la o eventuală nuntă a artistului.

Maria Dragomiroiu: „Mi-ai făcut o bucurie dacă e așa, vin să îți cânt la nuntă.”

Relația dintre Florin Ristei și Ramona Andreea devine tot mai serioasă

Povestea de dragoste dintre Florin Ristei și Ramona Andreea a devenit tot mai vizibilă în ultimele luni. Dacă la început artistul a preferat discreția în ceea ce privește viața sentimentală, ulterior cei doi au început să apară împreună tot mai des.

Unul dintre semnele că relația a ajuns într-o etapă importantă este faptul că cei doi locuiesc împreună. Până recent, Florin Ristei locuia singur într-un apartament cumpărat în urmă cu mai mulți ani, însă situația s-a schimbat odată cu consolidarea relației sale.

Cum se înțelege artistul cu fiul iubitei sale

Ramona Andreea este mama unui băiat, iar Florin Ristei a vorbit și despre legătura pe care a reușit să o construiască cu acesta. Artistul a povestit că petrec timp împreună și că experiența l-a ajutat să înțeleagă mai bine universul copiilor.

Cei doi au mers inclusiv la meciuri de fotbal și participă la diverse activități comune. Într-un interviu acordat pentru Sold Out Media, Florin Ristei a oferit detalii despre interacțiunile cu băiatul partenerei sale.

”Vorbeam cu iubita mea… Are un băiat de nouă ani și ceva și vorbeam despre cum joacă jocuri (…) Vorbeam despre copii și ce mai joacă, că mă întreba ăla micul ce mai joc eu (…) Nu pot să joc singur în casă eu”, a declarat Florin Ristei, la Sold Out Media.

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Florin Ristei, mesaj ironic în urma derapajului co-fondatorului Mița Biciclista: ”Dacă ne jignește cineva merdeneaua, ne trezește pe toți”

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