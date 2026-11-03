Ultimul mesaj trimis de Nathalia Filgueiras iubitului ei. Ce i-a scris cu doar câteva minute înainte să moară în accidentul aviatic din Florida

Ultimul mesaj trimis de Nathalia Filgueiras iubitului ei. Ce i-a scris cu doar câteva minute înainte să moară în accidentul aviatic din Florida
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Ultimul mesaj trimis de Nathalia Filgueiras iubitului ei, cu doar câteva minute înainte să moară în accidentul aviatic din Florida
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Au apărut noi detalii despre ultimele minute din viața Nathaliei Filgueiras, tânăra de 20 de ani care a murit în accidentul aviatic produs pe 1 noiembrie, în Florida. Ea i-a trimis un mesaj iubitului său cu aproximativ zece minute înainte de prăbușirea aeronavei, în care îl avertiza despre condițiile dificile de zbor.

Nathalia Gadelha Filgueiras se afla la bordul unui avion Learjet 60 care zbura din Austin, Texas, către Bahamas. Aeronava s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din comitatul Palm Beach, iar toate cele nouă persoane aflate la bord și-au pierdut viața.

Ce i-a scris Nathalia iubitului ei înainte de accident

Tatăl vitreg al tinerei, Thiago Corteleti, a dezvăluit că Nathalia i-a trimis un mesaj partenerului său, Justin, care este, la rândul lui, pilot.

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„Cred că i-a trimis un mesaj iubitului ei la ora 12:40, iar accidentul s-a produs la 12:50. I-a spus doar că are turbulențe și gheață”, a declarat bărbatul, potrivit RadarOnline.

Tânăra și iubitul său obișnuiau să zboare împreună și publicaseră pe rețelele sociale mai multe fotografii din timpul călătoriilor.

Deși avea doar 20 de ani, Nathalia acumulase deja peste 1.300 de ore de zbor. Obținuse licența de pilot la vârsta de 17 ani, înainte de absolvirea liceului, și își dorea să lucreze în aviație încă de la 12 ani.

Sursa foto: Threads

Ultimele momente ale zborului, surprinse în înregistrările radio

Înainte de prăbușire, echipajul avionului a raportat controlorilor de trafic aerian prezența gheții și a turbulențelor la o altitudine de aproximativ 10.700 de metri.

Piloții au solicitat permisiunea de a urca la o altitudine mai mare, însă, la scurt timp, aeronava a început să piardă rapid înălțime.

În înregistrările comunicațiilor radio, Nathalia poate fi auzită anunțând că avionul coboară cu o viteză verticală extrem de mare și că echipajul nu mai reușește să controleze situația.

„O să ne prăbușim”, a avertizat tânăra în ultimele momente ale zborului.

Avionul s-a izbit de sol și a explodat, provocând moartea tuturor celor șapte pasageri și a celor doi membri ai echipajului.

Sursa foto: Threads

Autoritățile americane investighează cauza accidentului

National Transportation Safety Board (NTSB), agenția americană responsabilă cu investigarea accidentelor de transport, a anunțat că există indicii potrivit cărora aeronava ar fi început să se dezintegreze înainte de impact.

Anchetatorii analizează condițiile meteorologice, inclusiv turbulențele și acumularea de gheață, dar și posibilitatea existenței unor probleme tehnice.

Reprezentantul NTSB, Tom Chapman, a precizat că este prea devreme pentru stabilirea cauzei accidentului și că investigația va continua.

Printre victime s-au numărat și omul de afaceri american Adam Robinson, soția sa, Helen Sharp, cei doi copii ai lor, bona familiei și două prietene ale cuplului.

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