Greșeala pe care o fac românii înainte de culcare! Cum reduci consumul centralei termice

Odată cu scăderea temperaturilor, centralele termice sunt folosite tot mai des, iar consumul de gaze poate crește considerabil. Specialiștii în eficiență energetică explică de ce reglarea corectă a termostatului înainte de culcare poate contribui la reducerea facturilor, fără a compromite confortul din locuință.

Una dintre greșelile care pot duce la un consum inutil de energie este menținerea unei temperaturi ridicate în locuință pe tot parcursul nopții, chiar și atunci când nu este nevoie de asta.

Potrivit organizației britanice Energy Saving Trust, utilizarea eficientă a termostatului și a sistemelor de programare a încălzirii poate reduce consumul de energie și, implicit, costurile.

La ce temperatură trebuie setat termostatul înainte de culcare

Specialiștii recomandă, în general, menținerea unei temperaturi interioare de aproximativ 18–21 de grade Celsius, în funcție de preferințele și nevoile persoanelor care locuiesc în casă.

Pe timpul nopții, temperatura poate fi redusă dacă locuința este suficient de bine izolată și nu există riscul ca încăperile să se răcească excesiv.

În cazul centralelor termice pe gaz, o soluție este programarea încălzirii astfel încât aceasta să se oprească înainte de culcare și să repornească înainte de trezire. Specialiștii spun că încălzirea poate fi oprită cu aproximativ 30 de minute înainte de ora de somn, în funcție de caracteristicile locuinței.

Totuși, reducerea temperaturii trebuie adaptată condițiilor din fiecare casă. Persoanele în vârstă, copiii mici și persoanele cu anumite probleme de sănătate pot avea nevoie de temperaturi interioare mai ridicate.

De ce nu trebuie să setezi termostatul la maximum dimineața

O altă greșeală este creșterea exagerată a temperaturii setate pe termostat, în încercarea de a încălzi mai repede locuința.

În realitate, setarea unei temperaturi foarte ridicate nu determină centrala să încălzească mai repede încăperile. Sistemul va funcționa până când temperatura dorită este atinsă, ceea ce poate duce la un consum suplimentar dacă termostatul rămâne setat prea sus.

O variantă mai eficientă este programarea centralei să pornească înainte de ora obișnuită de trezire, astfel încât locuința să ajungă treptat la o temperatură confortabilă.

Alte metode prin care poți reduce consumul centralei termice

Pe lângă reglarea termostatului, există și alte măsuri care pot contribui la reducerea facturilor pentru încălzire.

Folosirea robinetelor cu termostat permite reglarea temperaturii în fiecare încăpere, astfel încât camerele utilizate mai rar să nu fie încălzite inutil.

De asemenea, izolarea corespunzătoare a locuinței și eliminarea curenților de aer din jurul ferestrelor și ușilor pot limita pierderile de căldură. Termostatele inteligente pot fi și ele utile, deoarece permit programarea încălzirii în funcție de rutina zilnică a locatarilor.

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