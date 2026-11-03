Poliția, în alertă după dispariția Anei Maria! Ce pot face oamenii care au informații

Poliția, în alertă după dispariția Anei Maria! Ce pot face oamenii care au informații
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O adolescentă în vârstă de 15 ani este căutată de autoritățile din Iași, după ce a dispărut în urmă cu câteva zile. Minora ar fi plecat dintr-un centru de ocrotire din municipiu fără acordul personalului și nu a mai revenit până în prezent. Polițiștii au demarat verificările pentru a stabili unde se află aceasta și fac apel la cetățeni pentru a obține informații care ar putea contribui la găsirea ei.

Dispariția a fost semnalată la data de 30 octombrie, când reprezentanții centrului au anunțat autoritățile că adolescenta a părăsit instituția fără permisiune. De atunci, nu se știe nimic despre locul în care s-ar putea afla, iar oamenii legii încearcă să dea de urma sa.

Adolescenta, căutată de polițiști după ce a plecat din centrul de ocrotire

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, fata se numește Ambroze Ana Maria și are 15 ani. Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Iași, care desfășoară activități specifice pentru identificarea și localizarea minorei.

La momentul plecării, adolescenta purta pantaloni negri și un hanorac de aceeași culoare. Aceasta avea în picioare o pereche de adidași albi, detalii care ar putea fi importante pentru persoanele care au văzut-o în ultimele zile.

În ceea ce privește semnalmentele, Ana Maria are o înălțime de aproximativ 1,60 metri și o greutate de circa 55 de kilograme. Tânăra are tenul deschis la culoare și părul de culoare deschisă.

Polițiștii încearcă să obțină cât mai multe informații care să conducă la găsirea adolescentei, motiv pentru care au făcut publice datele referitoare la aspectul fizic și vestimentația acesteia.

„La data de 30 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţie Iaşi au fost sesizați cu privire la faptul că numita AMBROZE ANA MARIA, de 15 ani, a părăsit voluntar centrul de ocrotire din municipiul Iași, fără permisiune și fără a mai reveni. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu pantaloni negri, hanorac negru, iar în picioare avea adidași albi.

Semnalmente: aproximativ 1,60 m, 55 de kg, ten deschis, păr de culoare deschisă. Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție”, a transmis IPJ Iași.

Ce pot face persoanele care au informații despre Ana Maria

Autoritățile fac apel la toți cei care ar fi putut să o întâlnească pe adolescentă sau care cunosc detalii despre locul în care s-ar putea afla să anunțe imediat poliția.

Orice informație, chiar și una care poate părea nesemnificativă, ar putea contribui la identificarea și găsirea minorei. Persoanele care dețin date relevante sunt rugate să contacteze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

CITEȘTE ȘI: Fosta actriță de la Hollywood pe care fanii abia o mai recunosc! A împlinit 63 de ani și trăiește departe de lumina reflectoarelor

S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei Chelmu, fiul lui Sorin Chelmu. Totul a pornit de la o durere de cap

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Black Friday, ocazia perfectă pentru escroci! Cum ajung românii să își piardă datele bancare. Atenție la reducerile spectaculoase de Black Friday! Riști să rămâi și fără bani, și fără produs
Black Friday, ocazia perfectă pentru escroci! Cum ajung românii să își piardă datele bancare. Atenție la reducerile spectaculoase de Black Friday! Riști să rămâi și fără bani, și fără produs
Un băiețel de 11 ani din Cernavodă are nevoie de ajutor! Eveniment caritabil pentru tratamentul lui Edi
Un băiețel de 11 ani din Cernavodă are nevoie de ajutor! Eveniment caritabil pentru tratamentul lui Edi
Peste două milioane de pensii, sub semnul întrebării. Cum își pot recupera pensionarii banii
Peste două milioane de pensii, sub semnul întrebării. Cum își pot recupera pensionarii banii
Medicamentul pe care mulți români îl iau pentru durere poate afecta grav rinichii! Avertismentul dr. Mihail Pautov
Medicamentul pe care mulți români îl iau pentru durere poate afecta grav rinichii! Avertismentul dr. Mihail Pautov
Alertă cu bombă la bordul unui avion cu 181 de pasageri! Aeronava a fost escortată de avioane militare
Alertă cu bombă la bordul unui avion cu 181 de pasageri! Aeronava a fost escortată de avioane militare
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Mediafax
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?”
Gandul.ro
Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?”
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Prosport.ro
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Adevarul
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
Digi24
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Prosport.ro
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”
Click.ro
Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Digi 24
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Tragedie în fotbal! A murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
Digi24
Tragedie în fotbal! A murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
Auchan vinde un compresor auto portabil la jumătate de preț (99 lei): Mult sub oferta eMAG!
Promotor.ro
Auchan vinde un compresor auto portabil la jumătate de preț (99 lei): Mult sub oferta eMAG!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?”
Gandul.ro
Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?”
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Mediafax Spania
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.