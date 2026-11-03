Poliția, în alertă după dispariția Anei Maria! Ce pot face oamenii care au informații

O adolescentă în vârstă de 15 ani este căutată de autoritățile din Iași, după ce a dispărut în urmă cu câteva zile. Minora ar fi plecat dintr-un centru de ocrotire din municipiu fără acordul personalului și nu a mai revenit până în prezent. Polițiștii au demarat verificările pentru a stabili unde se află aceasta și fac apel la cetățeni pentru a obține informații care ar putea contribui la găsirea ei.

Dispariția a fost semnalată la data de 30 octombrie, când reprezentanții centrului au anunțat autoritățile că adolescenta a părăsit instituția fără permisiune. De atunci, nu se știe nimic despre locul în care s-ar putea afla, iar oamenii legii încearcă să dea de urma sa.

Adolescenta, căutată de polițiști după ce a plecat din centrul de ocrotire

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, fata se numește Ambroze Ana Maria și are 15 ani. Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Iași, care desfășoară activități specifice pentru identificarea și localizarea minorei.

La momentul plecării, adolescenta purta pantaloni negri și un hanorac de aceeași culoare. Aceasta avea în picioare o pereche de adidași albi, detalii care ar putea fi importante pentru persoanele care au văzut-o în ultimele zile.

În ceea ce privește semnalmentele, Ana Maria are o înălțime de aproximativ 1,60 metri și o greutate de circa 55 de kilograme. Tânăra are tenul deschis la culoare și părul de culoare deschisă.

Polițiștii încearcă să obțină cât mai multe informații care să conducă la găsirea adolescentei, motiv pentru care au făcut publice datele referitoare la aspectul fizic și vestimentația acesteia.

„La data de 30 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţie Iaşi au fost sesizați cu privire la faptul că numita AMBROZE ANA MARIA, de 15 ani, a părăsit voluntar centrul de ocrotire din municipiul Iași, fără permisiune și fără a mai reveni. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu pantaloni negri, hanorac negru, iar în picioare avea adidași albi. Semnalmente: aproximativ 1,60 m, 55 de kg, ten deschis, păr de culoare deschisă. Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție”, a transmis IPJ Iași.

Ce pot face persoanele care au informații despre Ana Maria

Autoritățile fac apel la toți cei care ar fi putut să o întâlnească pe adolescentă sau care cunosc detalii despre locul în care s-ar putea afla să anunțe imediat poliția.

Orice informație, chiar și una care poate părea nesemnificativă, ar putea contribui la identificarea și găsirea minorei. Persoanele care dețin date relevante sunt rugate să contacteze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

CITEȘTE ȘI: Fosta actriță de la Hollywood pe care fanii abia o mai recunosc! A împlinit 63 de ani și trăiește departe de lumina reflectoarelor

S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei Chelmu, fiul lui Sorin Chelmu. Totul a pornit de la o durere de cap