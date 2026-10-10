S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei Chelmu, fiul lui Sorin Chelmu. Totul a pornit de la o durere de cap

S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei Chelmu, fiul lui Sorin Chelmu. Totul a pornit de la o durere de cap
Alexandru Andrei Chelmu. Sursa Social media
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S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei Chelmu, fiul lui Sorin Chelmu! Totul ar fi început cu o durere de cap, aparent banală, care l-a trimis la investigații. Diagnosticul a venit cu aproximativ două săptămâni înainte de deces, iar boala ar fi evoluat într-un ritm devastator.

Potrivit informațiilor furnizate de surse apropiate familiei, Alexandru Andrei Chelmu a ajuns la investigații medicale după ce s-a plâns de o durere de cap. În urma controalelor, medicii ar fi descoperit o afecțiune gravă la nivelul trunchiului cerebral.

S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei Chelmu

Diagnosticul ar fi fost pus cu aproximativ două săptămâni înainte ca tânărul să se stingă din viață. Evoluția bolii a fost extrem de rapidă, iar, potrivit acelorași surse, intervenția chirurgicală nu ar fi fost posibilă. Pentru familia lui Alexandru, speranța s-a transformat într-o durere greu de descris.

Moartea tânărului a fost anunțată chiar de tatăl său, Sorin Chelmu, președintele organizației județene AUR Vaslui. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta și-a luat rămas-bun de la fiul său și a vorbit despre omul bun și cald pe care l-a pierdut mult prea devreme.

Sorin Chelmu și fiul său

Sorin Chelmu și fiul său. Sursa Social media

„Cu inima frântă, dar recunoscător pentru fiecare clipă binecuvântată petrecută alături de fiul meu Alexandru Andrei, vă anunț că a plecat dintre noi. A plecat mult prea devreme să lumineze cerul, așa cum a luminat în fiecare zi a vieții lui. A fost un copil bun, cald, cu sufletul curat, a trăit frumos, a iubit sincer”, a scris tatăl său.

În perioada în care fiul său se confrunta cu problemele medicale, Sorin Chelmu și-ar fi căutat sprijinul în credință, rugându-se pentru însănătoșirea lui Alexandru. Din păcate, tânărul s-a stins la numai 29 de ani.

Când va fi condus pe ultimul drum

Familia a anunțat și programul funeraliilor. Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu lui Alexandru Andrei Chelmu sunt așteptați la capela funerară a Cimitirului din Mogoșoaia, pe strada Viilor nr. 8A, începând de sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 15:00. Înmormântarea este programată luni, 12 octombrie, la ora 11:00.

Vestea dispariției lui Alexandru a fost urmată de numeroase mesaje de condoleanțe. Reprezentanții organizației municipale AUR Vaslui și-au exprimat solidaritatea cu Sorin Chelmu și cu familia sa.

„La numai 29 de ani, o viață plină de speranțe și visuri s-a încheiat mult prea devreme, lăsând în urmă o durere pe care niciun părinte nu ar trebui să fie nevoit să o trăiască.

Ne rugăm pentru odihna veșnică a sufletului tânărului Alexandru Andrei și pentru mângâierea celor care l-au iubit. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină, iar familiei îndurerate să-i dăruiască putere! Sincere condoleanțe!”, se arată în mesajul publicat de organizație.

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