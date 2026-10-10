S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei Chelmu, fiul lui Sorin Chelmu. Totul a pornit de la o durere de cap

S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei Chelmu, fiul lui Sorin Chelmu! Totul ar fi început cu o durere de cap, aparent banală, care l-a trimis la investigații. Diagnosticul a venit cu aproximativ două săptămâni înainte de deces, iar boala ar fi evoluat într-un ritm devastator.

Potrivit informațiilor furnizate de surse apropiate familiei, Alexandru Andrei Chelmu a ajuns la investigații medicale după ce s-a plâns de o durere de cap. În urma controalelor, medicii ar fi descoperit o afecțiune gravă la nivelul trunchiului cerebral.

S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei Chelmu

Diagnosticul ar fi fost pus cu aproximativ două săptămâni înainte ca tânărul să se stingă din viață. Evoluția bolii a fost extrem de rapidă, iar, potrivit acelorași surse, intervenția chirurgicală nu ar fi fost posibilă. Pentru familia lui Alexandru, speranța s-a transformat într-o durere greu de descris.

Moartea tânărului a fost anunțată chiar de tatăl său, Sorin Chelmu, președintele organizației județene AUR Vaslui. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta și-a luat rămas-bun de la fiul său și a vorbit despre omul bun și cald pe care l-a pierdut mult prea devreme.

„Cu inima frântă, dar recunoscător pentru fiecare clipă binecuvântată petrecută alături de fiul meu Alexandru Andrei, vă anunț că a plecat dintre noi. A plecat mult prea devreme să lumineze cerul, așa cum a luminat în fiecare zi a vieții lui. A fost un copil bun, cald, cu sufletul curat, a trăit frumos, a iubit sincer”, a scris tatăl său.

În perioada în care fiul său se confrunta cu problemele medicale, Sorin Chelmu și-ar fi căutat sprijinul în credință, rugându-se pentru însănătoșirea lui Alexandru. Din păcate, tânărul s-a stins la numai 29 de ani.

Când va fi condus pe ultimul drum

Familia a anunțat și programul funeraliilor. Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu lui Alexandru Andrei Chelmu sunt așteptați la capela funerară a Cimitirului din Mogoșoaia, pe strada Viilor nr. 8A, începând de sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 15:00. Înmormântarea este programată luni, 12 octombrie, la ora 11:00.

Vestea dispariției lui Alexandru a fost urmată de numeroase mesaje de condoleanțe. Reprezentanții organizației municipale AUR Vaslui și-au exprimat solidaritatea cu Sorin Chelmu și cu familia sa.

„La numai 29 de ani, o viață plină de speranțe și visuri s-a încheiat mult prea devreme, lăsând în urmă o durere pe care niciun părinte nu ar trebui să fie nevoit să o trăiască. Ne rugăm pentru odihna veșnică a sufletului tânărului Alexandru Andrei și pentru mângâierea celor care l-au iubit. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină, iar familiei îndurerate să-i dăruiască putere! Sincere condoleanțe!”, se arată în mesajul publicat de organizație.

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