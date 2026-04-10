Ultimele momente din viața politicianului care a murit pe A1. Iubita face dezvăluiri cutremurătoare: „Când am deschis ochii, era un zgomot infernal de fiare”

După moartea politicianului Gabriel Bolovan, noi detalii au ieșit la iveală despre dedesubturile poveștii care pare mai degrabă desprinsă din telenovele. Leo Castellano a aruncat o serie de acuzații la adresa fostei sale iubite, Carmen Zamfir, care era într-o relație cu Gabriel Bolovan, bărbatul care și-a pierdut viața într-un accident cumplit, pe autostrada A1. Acum, toată povestea ia o turnură de-a dreptul șocantă, deoarece iubita victimei își spune partea de poveste, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Din spusele ei, nimic din ceea ce a afirmat finul lui Bercea Mondialu nu ar fi adevărat, iar totul a pornit de la obsesia pe care a făcut-o acesta pentru Carmen. Amănuntele sunt cutremurătoare.

Gabriel Bolovan, fost politician, și-a pierdut viața luni seara, într-un accident teribil care a avut loc pe autostrada A1. Acesta se afla în mașină cu iubita lui, Carmen Zamfir, iar într-o secundă, un tir l-a spulberat pe bărbatul care ieșise să verifice o defecțiune a autoturismului. Inițial, Leo Castellano a declarat că tragedia s-a petrecut din cauza faptului că cei doi s-ar fi certat în mașină, însă, de fapt, lucrurile par să stea cu totul altfel, din spusele femeii (VEZI AICI MAI MULTE DETALII).

Carmen Zamfir susține că trăiește un adevărat coșmar după ce s-a despărțit de finul lui Bercea Mondialu, care nu vrea să accepte sub nicio formă faptul că a pierdut-o pe Carmen, așa că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a o aduce înapoi. Toate aceste lucruri s-au soldat cu mai multe înfățisări în fața instanței și cu plângeri pe care femeia le-a depus împotriva fostului iubit. Carmen lămurește și siuația cu banii, pe care Leo Castellano spunea că i-a sustras, după accident.

Iubita lui Gabriel Bolovan dezminte tot ce a spus finul lui Bercea Mondialu

Carmen Zamfir spune că după ce a avut o relație cu Leo Castellano și început o poveste de iubire cu fostul politician, a început coșmarul pentru ea. Femeia dezminte tot ceea ce a spus finul lui Bercea Mondialu despre ea, dar și despre cum s-au desfășurat lucrurile, de fapt.

Eu am trăit în concubinaj cu acest individ, relația a fst terminată de mine de multă vreme. Nu este adevărat nimic din ce a spus el, noi trăiam un coșmar cu acest individ, de când el a aflat că eu aveam o relație cu Gabriel Bolovan. Eu nu am reușit să scap de el, era obsedat de mine, a făcut o obsesie. Eu aveam o firmă de transport iar el îmi făcea reclamații peste tot, ca să mă întorc la el, de frică, iar el să retragă plângerile. El mereu mă amenința și îi spuneam că nu mai vreau să am nicio legătură cu el. Am rupt orice relație, mi-am schimbat numărul de telefon, dar nu a putut să accepte că eu am o relație cu Gabi Bolovan. Acest Leo este însurat, are copii, i-am spus să mă lase în pace, el mi-a făcut plângeri, m-a chemat în instanță, a cerut ordine de protecție care nu au fost acceptate. El era disperat că nu putea să-mi facă rău, a început să-l sune pe Gabi Bolovan, pe fiul lui, pe toată lumea, să spună lucruri urâte și neadevărate despre mine. Făcea tot posibilul ca eu să mă întorc la el, dar eu nu am acceptat. Lucrurile stau total invers față de cum le-a prezentat el. De asta se și întâmplă tragediile acestea, cu femei, din cauza bărbaților care dezvoltă obsesii pentru ele. Eu am făcut plângeri la Parchet împotriva lui, aprobate, acum se cercetează cazul, am cerut despăgubiri pentru hărțuire, a declarat Carmen Zamfir pentru CANCAN.RO.

Carmen Zamfir: „Noi nu ne-am certat înainte de accident”

Iubita lui Gabriel Bolovan a detaliat totul despre momentul în care s-a petrecut tragicul accident de pe autostradă. Carmen Zamfir se afla la fața locului, împreună cu fostul politician și a fost grav accidentată.

Eu eram în mașină cu Gabi Bolovan, mergeam la Arad, a dus la un client de-ai lui 3 tone de vin, dar el nu a luat banii de la acea persoană, așa cum s-a spus. Acea persoană poate să confirme că nu i-a dat banii pe vin. Noi ne îndreptam spre Arad, acolo unde eu aveam o mașină în service, pe drum noi ascultam muzică, nu ne certam, așa cum a spus acel individ, chiar cu 5 minute înainte el îmi spunea că mă iubește, eu am început să râd în hohote, el îmi spunea că mă iubește infinit, și dincolo de moarte. La un moment dat, Gabi mi-a spus că ne dau semnale oamenii din trafic, eu am spus că de la noi se aude zgomotul. Se desprinsese un cui de la o tablă, de la platformă și o târâiam pe jos. I-am zis că mă bag eu sub remorcă, să trag acea tablă, iar el a spus că nu am cum să fac eu asta, că iese el să rezolve situația. Și am scos mașina de pe carosabil, platforma era foarte lungă și au rămas 50 de centimetri din remorcă în afara părții de urgență, a rămas un colț în afară. Noi am mers în spatele remorcii amândoi, eram umăr lângă umăr, și s-a aplecat, a ridicat tabla, eu eram lângă el și într-o fracțiune de secundă l-a spulberat tirul de lângă mine. Mi-a luat și mie mâna și m-am dat înapoi, efectiv tirul a spulberat totul pe lângă mine. Eu când am deschis ochii, era un zgomot infernal de fiare, tirul nu se oprise, eu eram în stare de șoc, mă uitam și nu înțelegeam ce se întâmplă. Eu am mâna stângă distrusă, mi-am scos certificat medico-legal. Eu am început să țip, m-a oprit lumea să nu mă duc să-l văd, după ce l-a spulberat tirul. Nu am trăit o poveste de dragoste foarte frumoasă, într-adevăr, Gabi era căsătorit, nu divorțase, dar toată lumea știa de relația noastră, noi locuiam împreună în ultima perioadă și toată lumea știa de relația noastră, nu deranjam pe nimeni, noi ne iubeam nebunește. Eu am fost mereu alături de el, la toate cursele, oriunde mergea, iar eu acum trăiesc o tragedie, după ce a murit el, a mai spus femeia.

NU RATA – Doliu în politica din România. Gabriel Bolovan a murit într-un accident rutier

Finul lui Bercea Mondialu’, țepuit de iubita din București: ”A fugit cu tot cu bani!”