Râncu Ilieș, finul lui Bercea Mondialu’, a luat țeapă! Iubita ar fi fost aceea care l-a ”ușurat” de 10.500 de lei, bani pe care bărbatul îi lăsase în casă. A avut o problemă de rezolvat, în altă localitate, nu la Slatina, unde locuiau amândoi, iar, când s-a întors, nu și-a mai găsit nici iubita, nici banii. CANCAN.RO are detaliile spumoasei povești de dragoste care s-a transformat într-o veritabilă țeapă.

Leo Castellano, așa cum este poreclit finul lui Bercea, a întâlnit-o pe domnișoară în București. S-au plăcut, iar dialogul a curs de la sine. La scurt timp, fata venea la Slatina, alături de proaspătul iubit, unde el are un hotel. Dar, după câteva zile, Leo a închiriat un apartament, unde cei doi au locuit aproximativ un an. Într-o zi, finul lui Bercea Mondialu’ avea să afle că iubita nu e deloc așa cum el o văzuse inițial.

Finul lui Bercea Mondialu’ a făcut plângere la Poliție

Concret, s-a trezit cu bani lipsă. Chiar el povestește întâmplarea. ”Am avut o iubită de la București, s-a mutat la mine, aici, că eu am un hotel la Slatina, și apoi am închiriat un apartament, că nu am vrut să stăm la hotel. Am stat cu ea până acum o săptămână. Relația a durat cam un an. Am avut încredere în ea, lăsam foarte mulți bani acolo și, dintr-odată, am aflat că a plecat.

Eu am mers la Curtea de Apel Craiova, unde am avut un proces, iar când am revenit, nu am mai găsit banii. Și nici pe ea. A fugit cu tot cu bani!”, povestește Leo, pentru CANCAN.RO.

Finul lui Bercea Mondialu’ a dezvăluit, apoi, câți bani i-au dispărut din apartament, dar și ce a făcut atunci când a descoperit ”minunea”.

”În casă am lăsat 10.500, mi i-a luat. 500 îi luasem eu la mine. Am căutat-o și am găsit-o la Târgu Jiu și am sunat la Poliție. Am mers, apoi, și am făcut plângere la Slatina. Acum, aștept să se soluționeze. Ea încă nu m-a contactat, nu știu ce vrea să facă”, a încheiat cel poreclit Leo Castellano.

