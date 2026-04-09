După accidentul cumplit care a avut loc luni seara, pe autostrada A1, în urma căruia politicianul Gabriel Bolovan și-a pierdut viața, noi detalii șocante ies la iveală. De fapt, bărbatul s-ar fi aflat în mașină în momentul fatidic cu amanta, care este nimeni alta decât fosta iubită a lui Leo Castellano, finul lui Bercea Mondialu. O ceartă monstruoasă avea să-i aducă sfârșitul lui Bolovan, care în momentul impactului violent încerca să o împace pe femeie. Lucrurile au luat o turnură demnă de telenovele după accident, deoarece rudele o suspectează pe amantă că i-ar fi furat banii politicianului din mașină, imediat după moartea acestuia, din spusele lui Castellano. CANCAN.RO are declarații și detalii cutremurătoare!

Politicianul Gabriel Bolovan a decedat în urma unui accident extrem de grav care s-a produs pe autostrada A1, după ce a fost spulberat de un camion înmatriculat în Bulgaria. Deși inițial nu se știau prea multe detalii despre întreaga situașie, cel care face lumină este Leo Castellano. Finul lui Bercea Mondialu a avut un istoric cel puțin interesant cu Gabriel Bolovan. Vă reamintim că bărbatul a fost implicat într-un scandal de zile mari cu fosta amantă, care l-a șantajat cu filmări intime și i-a adus un prejudiciu total de 30.000 de euro (VEZI AICI DETALII).

Ulterior, femeia s-ar fi aliat chiar cu Bolovan, fost candidat la primăria din Jariștea, iar cei doi au ajuns să îl hărțuiască pe Castellano, acesta din urmă fiind nevoit să ceară un ordin de protecție împotriva celor doi. În urmă cu trei săptămâni, Leo Castellano a fost contactat de politican, în speranța că acesta va renunța la acuzații și la dosare, însă s-a lovit de un refuz. Câteva săptămâni mai târziu, aflat în mașină cu femeia care îi era amantă, fostul candidat la primărie avea să își piardă viața, după o ceartă de zile mari.

Cearta monstruoasă cu amanta i-a adus sfârșitul lui Gabriel Bolovan

Totul a pornit de la niște reproșuri, aruncate de ambele părți. Pe de o parte amanta îi reproșa faptul că el nu vrea să divorțeze de soția lui, iar de cealaltă parte, Bolovan aducea în discuție relația pe care femeia a avut-o cu Leo Castellano. Totul a degenerat rapid, iar femeia a vrut să coboare din mașin, pe autostradă. Ceea ce s-a și întâmplat, ea a coborât, iar la 30 de metri distanță, în momentul în care politicianul a vrut să coboare și să o împace, a fost lovit de tir. Impactul i-a fost fatal și a murit pe loc.

El a vândut niște vin la Deva, iar la rugămințile ei, pentru că ea avea o mașină stricată la Arad, s-a dus să ia mașina. Pe autostradă a izbucnit cearta între ei doi, iar motivul a fost faptul că el nu voia să divorțeze de soția lui, iar el îi făcea reproșuri în legătură cu mine. Ei s-au certat, erau în aceeași mașină, erau pe autostradă, ea i-a spus lui să oprească mașina. El a oprit, ea s-a dat jos, a continuat să meargă 30-40 de metri, iar când el a vrut să se dea jos să meargă după ea, l-a lovit tirul. El a murit pe loc. Știu că s-a deschis și un dosar pentru ucidere din culpă. Ea spune că a fost rănită, dar cum să fi fost ea rănită dacă ea nici nu a fost, real vorbind, implicată în acel accident, era la 30 de metri distanță, era în preajmă, a asistat la ce s-a întâmplat. Eu am contactat-o după accident, să văd dacă e bine, dar nu am reușit să vorbesc decât cu fiica ei, a declarat Leo Castellano pentru CANCAN.RO.

Femeia i-ar fi luat banii din mașină fostului politician, după accident

Din spusele lui Leo Castellano, femeia și-ar fi lăsat geanta și telefonul în mașina fostului politician, după ce a avut loc cearta. După impactul violnt cu tirul, în urma căruia Bolovan și-a pierdut viața, cea care îi era amantă ar fi sustras aproximativ 60.000 de lei din mașina acestuia, bani proveniți din vinul pe care l-a vândut. Acestea sunt speculațiile rudelor, din spusele finului lui Bercea Mondialu. În plus, femeia nu s-ar fi aflat la prima situație de acest tip. În trecut, a mai existat un episod similar, în care protagonist a fost Leo Castellano, care a făcut un accident în timp ce se certa în mașină cu femeia care i-a fost iubită. Din fericire însă, atunci au existat doar pagube de ordin material.

Eu am vorbit și cu rudele lui, iar ei spun că ea i-a luat și banii pe care îi avea el în mașină. E și ea în stare de șoc acum, dar nu înțeleg de ce i-a luat banii. Rudele așa spun, că după ce a avut loc accidentul, ea a intrat în mașină, pentru că telefonul și geanta ei erau încă acolo și ar fi luat și banii. Ea cum s-a lovit la mână dacă nu a participat la accident? Ar fi vorba despre 50-60.000 de lei, bani proveniți de la vinul pe care l-a vândut, el transporta 3 tone de vin la Deva. Rudele nu știu nici acum unde sunt banii și o suspectează pe ea, dar acum ei se ocupă de înmormântare, nu cred că le stă mintea neapărat la banii respectivi, să-i recupereze. Eu am vorbit cu Gabriel Bolovan ultima dată acum vreo 3 săptămâni, el voia ca eu să renunț la dosare, dar dosarele încă există. Rugămintea a venit din partea lui, dar eu nu am fost de acord să o dăm la pace, am spus e cel mai bine să lăsăm instanța să-și facă treaba. Această femeie a fost una dintre cele mai bogate din Focțani, acum ea a ajuns să stea cu chirie, ea provine dintr-o familie bună, tatăl ei avea terenuri, fabrică de confecții, însă s-a năruit totul. Ea așa făcea, am pățit și eu, avea crize, spunea că se aruncă din mașină. În Brăila eu am făcut accident din cauza ei, ne certam, eram în mașină, și m-am răsturnat pe podul acela, pe centura Brăilei. Ne certam și a intrat cineva în noi, cu mașina, au fost doar pagube materiale, din fericire, a mai spus finul lui Bercea Mondialu.

NU RATA – Doliu în politica din România. Gabriel Bolovan a murit într-un accident rutier

Finul lui Bercea Mondialu’, țepuit de iubita din București: ”A fugit cu tot cu bani!”