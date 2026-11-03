Augustin Matei a refuzat să creeze o piesă de colecție pentru Ciprian Marica: „Eu nu fac ceas cu prosop!”

Augustin Matei a refuzat să creeze o piesă de colecție pentru Ciprian Marica: „Eu nu fac ceas cu prosop!”
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Refuz neașteptat în lumea mondenă! Augustin Matei, cunoscut pentru ceasurile sale personalizate, a povestit cum a ajuns să spună „nu” unei propuneri care îl avea în prim-plan pe Ciprian Marica. Ce l-a făcut pe creatorul de ceasuri să refuze și ce replică a avut la adresa fostului fotbalist? CANCAN.RO vă dezvăluie toate detaliile!

De-a lungul timpului, Augustin Matei a realizat ceasuri personalizate pentru numeroase nume sonore, atât din România, cât și de peste hotare. Printre personalitățile care au primit astfel de creații se numără Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Michael Keaton, Samuel L. Jackson și Papa Francisc. Nici vedetele de la noi nu lipsesc din portofoliul său: Gheorghe Hagi, Tudor Gheorghe, Nicu Alifantis, Ion Caramitru și Codin Maticiuc se numără printre cei pentru care a creat piese speciale. Fiecare ceas spune o poveste aparte, fiind conceput în funcție de personalitatea și pasiunile celui care îl primește.

„Am refuzat și am spus că eu nu fac ceas cu prosop”

În ceea ce-l privește pe Ioan Andone, alegerea lui Augustin Matei nu a fost deloc întâmplătoare. Creatorul de ceasuri spune că între el și fostul fotbalist s-a legat o relație specială încă de la prima întâlnire. Deși nu este un mare cunoscător al fotbalului, Augustin a rezonat cu personalitatea lui Andone și și-a dorit ca acesta să fie destinatarul ceasului oferit la evenimentul Business Lounge Magazine.

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Ciprian Marica

Augustin Matei, refuz categoric pentru Marica!

Numai că, la un moment dat, în ecuație a apărut și numele lui Ciprian Marica. Propunerea de a schimba destinatarul cadoului nu a fost însă pe placul lui Augustin, care a avut o reacție neașteptată. Ce i-a transmis creatorul de ceasuri și care a fost replica ce a încheiat discuția, aflăm chiar din declarația sa.

La acel eveniment, Business Lounge Magazine, i-am promis organizatoarei că voi veni și că voi înmâna, din partea mea, un ceas unei personalități din lumea fotbalului. I-am spus că vreau să fie Ioan Andone, pentru că, din momentul în care l-am cunoscut, m-am apropiat de el și am avut o energie frumoasă împreună. Chiar dacă nu mă pricep la fotbal, mi-a plăcut omul. Organizatoarea mi-a propus însă să fie Ciprian Marica în locul lui Ioan Andone. Am refuzat și am spus că eu nu fac ceas cu prosop. Cam atât a fost discuția.

Aluzia lui Augustin Matei face trimitere la un moment controversat din 2020, când Ciprian Marica a fost surprins într-un hotel din Cluj-Napoca ieșind dintr-o cameră purtând doar un prosop în jurul taliei. În încăpere se afla Ana Muntean, soția unui bărbat care l-a surprins pe fostul fotbalist în această ipostază. Scena a făcut rapid înconjurul internetului, iar imaginile au rămas cunoscute drept episodul „Ciprian cu prosopul”.

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