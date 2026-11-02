Ian, în mijlocul unui scandal monstru după Insula Iubirii! A fost amenințat cu bătaia

Ian de la Insula Iubirii a ajuns în mijlocul unui scandal monstru după terminarea emisiunii. Iubitul Mirei a declarat, pentru CANCAN.RO, că s-a ajuns la amenințări și provocări la bătaie, iar lucrurile nu se vor opri aici. Se pare că Insula Iubirii s-a terminat doar la televizor, pentru că răfuiala continuă în afara camerelor, cu orgolii umflate și pumni promiși.

După ce a ieșit din lumina reflectoarelor, Ian s-a trezit cu o nouă provocare pe cap. Andrew, fostă ispită în emisiune, l-a chemat la luptă în RXF. Iubitul Mirei a acceptat provocarea și a transmis că este convins că va ieși învingător. Cu alte cuvinte, dacă tot s-a cerut scandal, Ian pare pregătit să intre în cușcă.

Contactat de CANCAN.RO, iubitul Mirei a pus tunurile pe cel care l-a provocat. Ian consideră că Andrew este obsedat de atenție și că a făcut o alegere proastă când s-a luat de el. Mai mult, i-a transmis că nu ar rezista nici măcar o repriză în cușcă.

„Băiețașul ăla, am observat că tot caută validare și atenție pe TikTok și Instagram. Ba către Narcis, ba către nu știu cine… Am observat că a căutat atenție și la mine, printr-o postare de la Insulă. Cu mine însă a greșit persoana! Eu sunt mai dintr-o bucată. Nu rezistă nici măcar o repriză cu mine în cușcă. E nebun omul să creadă că vrea să se lupte cu mine în RXF. Îți dai seama că accept provocarea. El crede că bătaia e așa, apă de ploaie, dar habar nu are că bătaia doare”, a declarat Ian pentru CANCAN.RO.

O ține din scandal în scandal

Dar scandalul nu s-a oprit aici! Ian a avut câteva lucruri de împărțit și cu ispitele care l-au refuzat la date în timpul emisiunii. Șase fete au spus pas întâlnirilor cu el, invocând o presupusă conexiune între Ian și Andreea. Iar concurentul nu le-a iertat nici acum. Le-a luat la rost și le-a transmis că au venit pe insulă să fie ispite, nu să joace rolul unor concurente în căutarea iubirii. Practic, le-a reproșat că au încurcat emisiunea cu „Casa Iubirii” și „Puterea Dragostei” și că au început să facă selecție după propriile reguli.

„Referitor la ce s-a întâmplat la Insula Iubirii că am fost refuzat de șase fete sub pretextul că eu cu Andreea am avea o conexiune. Despre ce conexiune vorbim? Despre conexiunea când se lăsa seara și apăreau sticlele pe masă? Nu știu despre ce conexiune vorbeau fetele, ispitele, da bine, fetele, că nu poți să le spui ispite. Nu poți să le numești ispite pe unele dintre ele. Au încurcat „Casa Iubirii” și „Puterea Dragostei” cu „Insula Iubirii”. Ați venit aici ca ispite, nu ca și concurente. Nu ați venit aici să vă găsiți iubirea, nu să vă dați cu părerea că în viața reală nu ați fi ieșit cu cineva la date. Credeți că eu ieșeam cu voi la date în viața reală după cum v-am cunoscut acolo? Fiți serioase și asumate și făceți-vă rolul de ispită data viitoare.”, a spus Ian pe Tiktok.

Se pare că Ian o ține din scandal în scandal după Insula Iubirii și nu dă semne că ar lăsa spiritele să se calmeze. Rămâne de văzut dacă se oprește aici sau dacă îi pune gând rău și Jaguarului, cel care i-a ispitit iubita. La câte polițe par să fie de plătit după emisiune, nu ne-ar mira ca lista de „dușmani” să se mărească. Insula s-a terminat, dar telenovela abia acum începe.

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