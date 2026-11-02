Zodia care își va plăti toate datoriile până la sfârșitul anului, potrivit celebrei Neti Sandu

Neti Sandu vine cu previziuni astrologice pentru perioada 23 octombrie – 22 noiembrie 2026 și anunță o etapă în care anumite zodii vor avea ocazia să își pună ordine în viață, inclusiv în ceea ce privește banii. Astrele favorizează rezolvarea problemelor mai vechi, iar pentru unii nativi, următoarele săptămâni pot aduce oportunități financiare importante.

Potrivit interpretărilor astrologice prezentate de Neti Sandu, sfârșitul lunii octombrie și prima jumătate a lunii noiembrie vin cu provocări, dar și cu posibilitatea de a îndrepta greșelile trecutului. Mercur a intrat în retrogradare pe 24 octombrie, iar Venus își continuă și ea mișcarea aparent retrogradă până pe 14 noiembrie. Mercur revine la mersul direct pe 13 noiembrie, deschizând treptat calea către mai multă claritate.

Această configurație astrală poate favoriza revizuirea deciziilor, clarificarea unor neînțelegeri și recuperarea unor oportunități pierdute. Totodată, influența lui Venus readuce în atenție aspecte legate de imagine, frumusețe, cheltuieli și bunuri materiale. Ultima parte a intervalului poate fi potrivită pentru reorganizare și pentru stabilirea unor obiective mai clare.

Capricornul poate scăpa de datorii

Pentru Capricorni, perioada următoare vine cu dorința de a încheia anul fără obligații restante și fără probleme lăsate nerezolvate. Nativii acestei zodii își vor calcula mai atent timpul, își vor prioritiza responsabilitățile și vor căuta cele mai eficiente modalități de a-și duce planurile la bun sfârșit.

În plan profesional, pot apărea propuneri de colaborare, oferte de muncă sau oportunități de a obține venituri suplimentare. După un an în care au construit relații și au acumulat experiență, Capricornii au șansa să valorifice eforturile depuse și să își îmbunătățească situația financiară.

Revenirea lui Venus în Balanță pune accent pe bani, imagine profesională și câștiguri. Nativii sunt încurajați să își aprecieze corect munca, să negocieze remunerații pe măsură și să economisească. Printr-o bună organizare și decizii calculate, aceștia pot face pași importanți pentru achitarea datoriilor până la sfârșitul anului.

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