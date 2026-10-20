Zodia care semnează un contract avantajos la sfârșitul lunii octombrie, potrivit Cristinei Demetrescu

Următoarea perioadă este marcată de mai multe evenimente astrologice importante, care vor agita apele. Veștile bune alternează cu cele rele, însă unele semne zodiacale sunt privilegiate. Pentru anumiți nativi, următoarea perioadă se anunță una prosperă. Aceștia pot semna un nou contract și pot face chiar și un salt uriaș în carieră.

Contextul astral este unul intens, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Soarele intră în Scorpion, punând accentul pe transformare și investigații. Însă, Mercur începe și el să retrogradeze în Scorpion, readucând în atenție trecutul, amintirile și situațiile care au rămas fără rezolvare. Pentru un anumit semn zodiacal se anunță totuși vești bune, mai ales în sfera profesională.

Gemenii semnează un contract avantajos

Gemenii se numără printre norocoșii zodiacului în această perioadă. Mercur retrogradează în Scorpion și adunce în atenție trecutul. Însă, pentru Gemeni acest aspect este cât se poate de favorabil. Nativii pot fi contactați de un fost angajator, care le pune pe masă o nouă ofertă de muncă.

Gemenii sunt sfătuiți să nu trateze cu superficialitate acest lucru, căci această oportunitate poate însemna un pas uriaș în carieră și aduce și venituri pe măsură. Situația financiară urmează să se îmbunătățească pentru acești nativi.

„În plan profesional, trecutul revine în actualitate. Un fost angajator ar putea să îi contacteze pentru o nouă colaborare sau pentru revenirea la un loc de muncă mai vechi. De asemenea, Gemenii pot căuta sau pot fi căutați de o persoană din trecut, cu care au avut o legătură importantă”, spune Cristina Demetrescu.

Deși au noroc în plan profesional, Gemenii trebuie să acorde ceva mai multă atenție sănătății. Pentru acești nativi ar putea urma o serie de vizite la medici. Problemele de sănătate ies la suprafață, asta pentru că au fost ignorate mult timp. Nativii trebuie să își acorde mai multă atenție și să nu ignore semnalele pe care le oferă organismul.

„Pentru Gemeni, săptămâna poate aduce neliniști legate de sănătate. Investigațiile medicale prelungite și așteptarea unor rezultate îi pot scoate din ritmul obișnuit, mai ales dacă medicii încearcă să identifice o cauză care nu este încă evidentă”, a mai precizat Cristina Demetrescu.

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