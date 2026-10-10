Zodia care își recuperează banii împrumutați în octombrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Poate să fie vorba chiar și de un proces”

Zodia care își recuperează banii împrumutați în octombrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Poate să fie vorba chiar și de un proces”
Cristina Demetrescu, detalii despre zodia vedetă a lunii / sursă foto: social media
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Berbecii ar putea avea parte de schimbări favorabile în următoarea perioadă, mai ales când vine vorba despre bani și relațiile sentimentale. Astrologul Cristina Demetrescu a vorbit despre influențele astrologice care îi vizează pe acești nativi și despre oportunitățile pe care le-ar putea avea în zilele următoare, între 9 și 11 octombrie 2026.

Unul dintre evenimentele astrologice importante este retrogradarea lui Venus în Scorpion, începută pe 3 octombrie și care se va încheia pe 13 noiembrie. Potrivit astrologului, acest tranzit poate readuce în prim-plan povești de dragoste mai vechi și sentimente care nu au dispărut complet. Pentru unii, perioada poate însemna o reîntâlnire cu o persoană din trecut, în timp ce relațiile recente ar putea trece prin schimbări neașteptate.

Perioadă favorabilă pentru Berbeci

În cazul Berbecilor, veștile sunt încurajatoare în ceea ce privește situația financiară. Cei care au împrumutat bani și nu au reușit până acum să îi recupereze ar putea găsi o cale de a-și rezolva problema. În anumite situații, ar putea fi necesare noi strategii sau chiar demersuri în instanță, dacă există dovezi care să susțină solicitările.

De asemenea, nativii care au primit un răspuns negativ din partea băncii atunci când au cerut un credit ar putea încerca din nou să obțină finanțarea dorită. Fie că este vorba despre achiziționarea unei locuințe, a unei mașini sau despre un contract de leasing, astrologul sugerează că aceștia nu ar trebui să renunțe imediat la planurile lor.

Cu toate acestea, este important să își analizeze atent posibilitățile și să evite investițiile care le-ar putea depăși bugetul.

„Dacă a avut banii dați cu împrumut, uite că a ieșit de bine, pentru că acum îi recuperează, dar cu o nouă strategie. (…) Poate să fie vorba chiar și de un proces, dacă există acolo niște dovezi. Dacă nu i-a dat banca credit și totuși insistă să își cumpere un apartament sau ceva de genul ăsta, sau o mașină, sau un leasing, să mai insiste.”, a spus Cristina Demetrescu la Vorbește Lumea.

Sursă: Pixabay

Nici capitolul dragoste nu este lipsit de provocări. Berbecii ar putea începe o poveste cu o persoană pe care preferă, cel puțin la început, să o țină departe de familie și de cercul de prieteni. Dacă această discreție se prelungește, situația ar putea deveni complicată și ar putea genera tensiuni în relație.

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