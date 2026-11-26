Nuțu și Sile Cămătaru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. O anchetă de amploare a procurorilor DIICOT a dus la arestarea preventivă a celor doi frați, dar și a mai multor persoane din familiile acestora. Cazul vizează o rețea în care ar fi fost implicate mai multe persoane, cercetate pentru fapte deosebit de grave, de la trafic de persoane și proxenetism până la șantaj, camătă și constituirea unui grup infracțional organizat. Printre cei vizați de anchetă se numără și Vasile Daniel Balint, fiul lui Sile Cămătaru, acuzat că ar fi exploatat sexual o tânără în vârstă de 22 de ani.

Descinderile oamenilor legii au avut loc miercuri, 25 noiembrie, în București și în alte șase județe din țară. Operațiunea s-a desfășurat în Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș, unde polițiștii și procurorii au efectuat mai multe percheziții pentru strângerea probelor necesare în dosar.

Nuțu și Sile Cămătaru, arestați preventiv pentru 30 de zile

În urma acțiunilor, nouă persoane au fost reținute inițial. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru, precum și a altor membri ai familiilor lor, în contextul acuzațiilor investigate de procurori.

Ancheta a scos la iveală și bunuri care ar putea avea legătură cu activitățile cercetate. În locuințele verificate, anchetatorii au descoperit aproximativ 420.000 de euro, sumă care include atât bani în lei, cât și valută. Totodată, au fost găsite trei arme neletale și mai multe obiecte considerate relevante pentru cercetări. În plus, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra a trei autoturisme de lux, pentru a împiedica înstrăinarea acestora pe parcursul anchetei.

Dosarul instrumentat de DIICOT este unul complex și reunește mai multe acuzații. Persoanele cercetate sunt suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea unei persoane la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism. Una dintre cele mai grave situații analizate de anchetatori îl privește pe fiul lui Sile Cămătaru.

Fiul lui Sile Cămătaru, acuzat că ar fi exploatat o tânără

Potrivit informațiilor din anchetă, Vasile Daniel Balint ar fi atras o tânără de 22 de ani într-o relație, folosindu-se de sentimentele și încrederea acesteia. Procurorii susțin că bărbatul ar fi aplicat metoda cunoscută sub denumirea de „Loverboy”, prin care o persoană câștigă încrederea unei femei, îi promite o relație stabilă și un viitor împreună, iar ulterior o determină să practice prostituția.

În acest caz, tânăra ar fi fost convinsă să plece în străinătate, unde ar fi fost obligată să practice prostituția în Germania și Elveția. Conform suspiciunilor anchetatorilor, banii obținuți de aceasta nu ar fi rămas în posesia ei, ci ar fi ajuns în mare parte la bărbatul care ar fi exploatat-o.

Perioada în care s-ar fi desfășurat presupusele activități este cuprinsă între sfârșitul anului 2024 și luna noiembrie 2026. Procurorii susțin că femeia s-ar fi aflat într-o situație de vulnerabilitate și că ar fi fost supusă unui comportament violent, fiind amenințată și agresată în repetate rânduri.

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