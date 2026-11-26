Deși este cunoscut publicului datorită carierei sale muzicale, Dinu Maxer este la bază medic. Artistul a vorbit recent despre rezultatele pe care le-a obținut în timpul studiilor, dar și despre motivele pentru care a ales să nu profeseze în domeniul medical.

Dinu Maxer a urmat cursurile Liceului „C.A. Rosetti” din București, la profilul fizică-chimie, și spune că a fost primul elev din liceul său care a reușit să intre la Facultatea de Medicină.

„În anul întâi, după ce am reușit la facultate, tatăl meu a mai slăbit puțin cureaua și m-a lăsat să cochetez din nou cu muzica. Am intrat într-o trupă de rock progresiv, în care cântam la clape, și am ajuns să cântăm și la radio. După ce trupa s-a desființat, am intrat într-o formație de coveruri, cu care am cântat în paralel cu facultatea până în anul IV. Atunci m-am apucat să compun și am devenit cantautor”, a spus el.

În timpul studenției, acesta a continuat să cânte în diverse formații, însă în 1998 a pus muzica pe pauză pentru a se pregăti pentru absolvirea facultății. La examenul de licență a obținut patru note de 10, a dezvăluit artistul într-un interviu acordat Libertatea.

„În 1998 am renunțat complet la muzică, pentru a mă concentra pe terminarea facultății. Am absolvit cu 10 pe linie, având patru note de 10 la examenul de licență”, a povestit artistul.

Ce notă a luat Dinu Maxer la examenul pentru obținerea titlului de medic specialist

După succesul înregistrat cu trupa AXXA, Dinu Maxer a decis să își continue pregătirea medicală. În 2003, artistul a susținut examenul de rezidențiat, însă rezultatul obținut l-a dezamăgit.

Un an mai târziu, a susținut din nou examenul, alegând medicina de familie. Nu a prins însă loc în București, ci în Constanța, reușind ulterior să obțină transferul în Capitală. Artistul și-a început rezidențiatul în 2005 și l-a finalizat în 2008.

„În 2003 a fost o mare problemă, pentru că la examen s-au dat doar grile care fuseseră publicate anterior. Eu nu am crezut niciodată că se va întâmpla așa ceva, iar colegii care învățaseră doar acele grile au luat, evident, note maxime. Eu învățasem toată materia și am fost foarte dezamăgit că nu am reușit să intru. În anul următor, când am dat din nou rezidențiatul, în 2004, nici nu am mai învățat și m-am reorientat către medicina de familie, pentru că îmi doream să fiu propriul meu șef”, a spus el.

Dinu Maxer își amintește că ulterior a promovat examenul de medic specialist cu nota „9,27 sau 9,28”.

De ce a renunțat la medicină

După finalizarea studiilor, artistul a luat în calcul posibilitatea de a avea propriul cabinet de medicină de familie. Dificultățile întâmpinate în demersurile sale l-au determinat însă să renunțe la această idee.

„Aici am întâmpinat niște probleme cu achiziționarea unui cabinet, respectiv cumpărarea numărului de pacienți. Mi s-a părut un sistem pe care eu nu l-am înțeles, nu l-am acceptat. Mai aveam varianta să merg la o clinică privată, unde, din cauza că aș fi avut un orar impus și strict, ar fi fost în totală contradicție cu viața mea de până atunci și cu dragostea pentru muzică și pentru tot ce înseamnă imagine publică. Și atunci mai multe încercări eșuate în sensul ăsta m-au făcut în timp să renunț la a mă mai întoarce la medicină”, a explicat Dinu Maxer.

În timpul pandemiei, Dinu Maxer s-a gândit din nou la posibilitatea de a reveni în sistemul medical, însă intenția sa nu s-a concretizat. La 53 de ani, artistul spune că nu regretă timpul investit în pregătirea medicală, care a însumat 12 ani: doi ani de meditații, șase ani de facultate, un an de stagiatură și trei ani de rezidențiat.

„Nu consider nicio secundă că am pierdut 12 ani dedicați medicinei”, a mai spus Dinu Maxer pentru Libertatea.

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