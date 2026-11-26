Două dintre cele mai cunoscute persoane din mediul online nu mai formează un cuplu, după o relație care a durat aproximativ doi ani și pe care au preferat să o țină departe de ochii publicului. Cei doi au ales discreția încă de la începutul poveștii de dragoste, însă separarea lor a trecut, la rândul ei, aproape neobservată. Abia recent au apărut indicii clare că drumurile lor s-au despărțit.

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu au pus capăt relației după aproape doi ani

După ce a încheiat relația cu George Burcea, Viviana Sposub și-a găsit fericirea în brațele lui Iustin Chiroiu. Povestea dintre cei doi a început fără prea multă expunere în mediul online, iar aparițiile lor împreună au fost destul de rare. Cu toate acestea, urmăritorii au observat treptat apropierea dintre ei, mai ales datorită proiectelor profesionale în care au fost implicați.

Deși nu obișnuiau să ofere detalii despre viața personală, cei doi au lăsat de-a lungul timpului câteva indicii despre relația lor. Iustin publica frecvent videoclipuri în care apărea și Viviana, iar prezența acesteia devenise una familiară pentru comunitatea sa din mediul online.

În ultimele luni, însă, lucrurile au început să arate diferit. Viviana a dispărut din materialele video publicate de fostul său partener, iar cei doi nu au mai fost surprinși împreună în mediul virtual. Ultima apariție comună identificată de urmăritori datează din această vară, moment după care interacțiunile dintre ei au devenit tot mai rare.

Un alt detaliu care a atras atenția a fost faptul că Viviana Sposub și Iustin Chiroiu au încetat să se mai urmărească pe rețelele de socializare. Acest lucru a alimentat speculațiile privind o posibilă separare, mai ales că niciunul dintre ei nu mai oferea indicii despre o relație în desfășurare.

Lămuririle au venit chiar din partea lui Iustin Chiroiu, care a vorbit recent despre schimbările apărute în viața sa sentimentală. Contextul a fost unul neașteptat, influencerul fiind întrebat despre persoana căreia intenționează să îi cumpere primul cadou de Crăciun.

„Cred că familiei, nu știu. Înainte era iubita, dar s-au produs niște schimbări, deci cred că familiei”, a transmis acesta.

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