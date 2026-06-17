De ce s-au despărțit Radu Ciucă și Viviana Sposub, de fapt. Nici nu mai vor să audă unul de celălalt

Radu Ciucă (39 de ani) a povestit fără nicio reținere, despre dedesubturile relației amoroase pe care a trăit-o departe de ochii curioșilor alături de focoasa Viviana Sposub (29 de ani). Se pare că cei doi porumbei nu își mai vorbesc acum, chiar dacă a fost iubire mare între ei.

Idila dintre cele două vedete a fost pe cât de pasională, pe atât de scurtă. Aceștia au trăit momente extrem de intense, însă totul s-a terminat într-un mod cât se poate de brusc. Actorul a mărturisit că nu a existat o ceartă monstruoasă sau un scandal de proporții care să pună punct poveștii lor, ci pur și simplu sentimentele s-au evaporat rapid.

De ce s-au despărțit Radu Ciucă și Viviana Sposub, de fapt

Ciucă a recunoscut că relația dintre el și Viviana a început în timpul pandemiei și că nu mai are nimic senzațional de spus depre fosta parteneră.

„A fost o relație de câteva luni, foarte intensă, și cred că, pur și simplu, a fost o etapă care și-a consumat resursele. Cel puțin asta am simțit eu. Nu a existat, pentru mine, un motiv foarte clar pe care să-l pot numi acum. Pur și simplu s-a rupt. S-a consumat prea repede.

Probabil că a contat și contextul! S-a întâmplat în perioada aceea de lockdown, de pandemie, care a pus multă presiune pe toată lumea și pe foarte multe relații. Nu cred că există ceva sensationsal în povestea asta. Au trecut și foarte mulți ani de atunci și, sincer, nici nu cred că mai are rost să întoarcem foarte mult lucrurile pe toate fețele”, a declarat Radu Ciucă pentru viva.ro.

Pedepsit cu „unfollow” și ignorat la evenimente

Dacă finalul relației a fost unul natural în viziunea lui Ciucă, ceea ce a urmat după a depășit orice imaginație. Acesta a dezvăluit că în prezent nu mai vorbește deloc cu Viviana și că atmosfera este destul de tensionată. Totul ar fi pornit în momentul în care el a decis să nu se mai ascundă și a confirmat în fața tuturor că zvonurile din târg erau reale, fapt care a scos-o complet din sărite pe șatenă.

Reacția Vivianei a fost una radicală: l-a șters definitiv de pe Instagram și nici măcar nu se mai uită în ochii lui atunci când drumurile lor se intersectează la petrecerile de fițe din Capitală. Ciucă a spus că a încercat să o împace, dar că n-a funcționat.

„Nu, nu am păstrat legătura. Deloc. Nici acum nu vorbim. Dar nu cred că a ținut neapărat de mine. Cred că, în momentul în care am spus public faptul că noi am avut o relație, într-o perioadă în care tot existau speculații, ea s-a supărat foarte tare pe mine. Și, din acel moment, mi-a dat block, fără vreo explicație. De atunci, ne-am mai întâlnit de câteva ori pe la evenimente, pero nici măcar nu ne-am salutat. Eu am încercat la un moment dat să vorbesc cu ea, i-am dat și un mesaj, dar fără succes. Și cam acolo s-a închis tot”, a mai spus Radu Ciucă.

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