Emily Burghelea a răbufnit, după ce Radu Ciucă a acuzat-o că și-ar fi înscentat accidentul din Bali: „Am purtat săptămâni întregi o atelă metalică în cap”

Într-un format de divertisment așa cum e emisiunea „Sosurile lui Măruță”, replicile spontane sunt un soi de monedă de schimb. Totuși, uneori spontaneitatea uneori este pur și simplu neinspirată, așa cum a fost derapajul lui Radu Ciucă. De la o întrebare banală, s-a ajuns la o remarcă pe care mulți au considerat-o total deplasată. Și pe bună dreptate! Acum, Emily Burghelea îi dă replica, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Un moment aparent banal din emisiunea „Sosurile lui Măruță” a escaladat de-a dreptul, după ce Radu Ciucă a făcut un comentariu deplasat, referitor la gravul accident pe care l-a avut Emily Burghelea în Mauritius, în vara anului 2024. Cătălin Măruță i-a adresat o întrebare simplă lui Ciucă, cu cine ar face echipă la Asia Express, și i-a oferit și trei variante, Jorge, Emily Burghelea și Oase, iar alegerea a venit fără ezitare -Oase.

Până aici, nimic ieșit din tipar pentru o emisiune de divertisment. Momentul sensibil a apărut însă imediat după, când Ciucă a justificat excluderea Emiliei Burghelea cu o remarcă ironică: „nu că sigur inventează vreun accident pe acolo, cine știe ce facem”. O alegere neinspirată, mai ales prin prisma faptului că influencerița a trecut prin momente cumplite în urmă cu doi ani. Contactată de CANCAN.RO, vedeta și-a spus punctul de vedere referitor la întreaga situație delicată, cu grație, dar și cu un semnal de alarmă tras la momentul potrivit.

Emily Burghelea: „Totul apare de la lipsa de empatie și respect”

Derapajul lui Radu Ciucă a fost criticat în online, deoarece momentele cumplite prin care a trecut vedeta nu ar fi trebuit să servească drept motiv de glume, cu atât mai mult aluzii cum că accidentul ar fi fost unul „inventat”. Emily a amintit că acel episod a fost unul dintre cele mai grele din viața ei, iar replica dată a fost una clară, menită să atragă atenția asupra modului în care ne poziționăm vis-à-vis de experiențele traumatizante prin care trec femeile.

Nu am obiceiul să răspund ironiilor și nici să port conflicte publice. Viața m-a învățat că timpul și adevărul așează fiecare lucru la locul lui. În urma acelui accident am avut toate oasele feței fracturate, am trecut printr-o operație complicată, am purtat săptămâni întregi o atelă metalică în cap și am petrecut o lună întreagă fără să îmi pot lua copiii în brațe așa cum mi-aș fi dorit. Au existat momente în care nici eu nu știam dacă voi reveni vreodată la viața pe care o aveam înainte. Dincolo de durerea fizică, cea mai grea a fost durerea unei mame care își vede copiii de la distanță și care nu îi poate strânge la piept. De aceea cred că problema nu este ironia în sine. Problema este că societatea noastră continuă să trateze cu prea multă ușurință suferința femeilor. O femeie care trece printr-o traumă, prin violență, prin umilință sau printr-un accident grav ajunge de multe ori să fie luată peste picior, judecată sau transformată într-un subiect de divertisment. Apoi ne mai întrebăm de ce există atâta agresivitate împotriva femeilor și de ce ajungem să vorbim atât de des despre violență și femicid. Totul începe din lucrurile aparent mici: lipsa de empatie, lipsa de respect și normalizarea batjocurii la adresa unei femei aflate în suferință. Eu aleg să merg mai departe cu recunoștință pentru faptul că sunt vie, că sunt alături de copiii mei și că am avut șansa să mă vindec. Îi doresc domnului Ciucă multă sănătate, pace sufletească și puterea de a privi cu mai multă blândețe experiențele prin care trec ceilalți oameni. Uneori, în spatele unei știri, există o mamă, o familie și o luptă pe care foarte puțini o cunosc cu adevărat.

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