Viviana Sposub și iubitul tinerel, de mânuță pe Calea Victoriei. Detaliul care i-a dat de gol: cine conduce, de fapt, în relație

Viviana Sposub chiar și-a găsit fericirea, după multe încercări eșuate de a reconstrui relația cu George Burcea. Șatena radiază alături de iubițelul cu trei ani mai mic, Iustin Chiroiu, un cunoscut influencer care s-a iubit în trecut cu fiica lui Liviu Vârciu, dar și cu Miruna Rumina. Încurcate sunt căile internetului! CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi îndrăgostiți la o plimbare prin Capitală și și-a dat seama cine e bossul în relație.

După ce și-au încercat norocul în brațele unor nume cunoscute în mediul online, drumurile celor doi s-au intersectat și de atunci sunt de nedespărțit. Nici vârsta nu contează! Cu toate că Viviana Sposub vine dintr-o relație cu George Burcea, un bărbat mai mare cu 10 ani decât ea, șatena nu e deloc deranjată de iubițelul mai micuț, ba dimpotrivă! Prezentatoarea pare mai fericită ca niciodată alături de influencer.

Viviana Sposub știe să țină frâiele relației

Cu toate că au încercat să păstreze discreția de când sunt împreună, iar aparițiile lor sub formă de cuplu sunt rare, cei doi preferând să posteze content funny mai mult decât să își etaleze iubirea, CANCAN.RO a stat cu ochii pe Viviana Sposub și Iustin Chiroiu și i-a surprins la o plimbare pe Calea Victoriei. Că tot am menționat diferența de vârstă… nu putem să nu observăm modul în care prezentatoarea îl ghidează pe influencer și este cu un pas înaintea lui, de parcă i-ar fi ghid turistic. Tinerelul se conformează cuminte și merge alături de șatenă, ținând-o de mână, să nu cumva să se piardă prin mulțime.

Pentru această ieșire primăvăratică, Viviana Sposub lăsat la o parte aparițiile sexy sau elegante din mediul online și a optat pentru un look relaxat, dar atent construit: un trench lung din piele ecologică neagră, un top negru simplu și o pereche de jeanși albaștri. Apariția a fost completată de o geantă neagră purtată pe umăr și de părul libertin lăsat să zboare în vânt.

În ceea ce îl privește pe Iustin Chiroiu, influencerul a mers pe același stil relaxat și modern, purtând o jachetă deschisă la culoare, un tricou negru, pantaloni negri și o pereche de adidași în nuanțe deschise. Ce să mai! Cei doi se potrivesc de minune împreună și suntem cu ochii pe ei în continuare ca să vă aducem cele mai picante informații. Rămâneți pe fază!

